Иран поставит России баллистические ракеты: поможет ли Украине Израиль — ответ эксперта

Петр Черник отметил, что Иран готов поставлять армии РФ баллистические ракеты, но их будет не несколько сотен, а несколько десятков. Но и это – опасное оружие.

Иран избрал сторону России. И пора очень серьезно начать дипломатическую работу нашим дипломатам в первую очередь с послом для выяснения позиции Ирана.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Таким шагом по оказанию противнику этих довольно вредных "Шахедов" он (Иран – ред.) избрал сторону. Линия зла на планете Земля кристаллизовалась. Россия, Иран, Сирия, и вопрос для меня, примкнет ли Китай к этой оси зла, или не примкнет. И еще Северная Корея находится в этом лагере", — отметил эксперт.

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Говоря о поставках Ираном дронов-камикадзе для РФ, Петр Черник подчеркнул, что "Шахеды" достаточно чувствительны для украинцев, но 90% из них мы научились сбивать. Кроме того, Россия получит до 700 таких машин, не больше.

"Теперь разберемся, что вообще с экспортным потенциалом Ирана? Иран сам находится под большими санкциями. И напомню, что практически все их вооружение, все те же "Шахеды" – есть либо клоны, либо продолжение линейки, в первую очередь, китайских разработок. Может ли Иран поставить такое вооружение на большой конвейер, на мой взгляд, нет. Да, "Шахеды" достаточно чувствительны для нас, но 90% из них мы научились сбивать. И я думаю, что это несколько сотен, может, 500-600, ну до 700 машин, не больше", — отметил он.

Эксперт отметил, что Иран готов поставлять армии РФ баллистические ракеты. Но и их будет не несколько сотен, а несколько десятков.

"А относительно баллистических ракет Fateh-110, которые обсуждается, что могут быть предоставлены, и продолжение этой ракеты "Зульфикар", да, действительно, это довольно неплохой оперативно-тактический комплекс, с дальностью стрельбы до 300 км, с довольно тяжелой частью где-то в пределах до 600 килограммов. Это такой, знаете, ориентировочный аналог "Искандера". Но, опять же, не думаю, что речь может идти об огромном количестве в несколько сотен. Скорее, в несколько десятков. Но и это опасное оружие", — пояснил Черник.

И учитывая, что Иран кристаллизовался, по мнению военного эксперта, Израиль должен дать ответ.

"Израиль, на самом деле, имеет очень большую линейку технологического вооружения, в первую очередь, борьбы именно с такими дронами. Надеемся, что израильтяне переосмыслят свою позицию, и мы будем иметь с их стороны усиление, в первую очередь, технологическими средствами для борьбы именно с этими беспилотниками", — резюмировал Петр Черник.

Напомним, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай выступил за предоставление Украине военной помощи.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что Израиль может передать Украине антидроновые ружья для борьбы с дронами-камикадзе иранского производства.

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