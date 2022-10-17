Іран поставить Росії балістичні ракети: чи допоможе Україні Ізраїль - відповідь експерта

Петро Черник зауважив, що Іран готовий поставляти армії РФ балістичні ракети, але їх буде не декілька сотень, а декілька десятків. Хоча і це - небезпечна зброя.

Іран обрав бік Росії. І настав час дуже серйозно почати дипломатичну роботу нашим дипломатам, у першу чергу із послом, для з'ясування позиції Ірану.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

"Таким кроком з наданням противнику цих доволі шкідливих "Шахедів" він (Іран – ред..) обрав сторону. Лінія зла на планеті Земля кристалізувалася. Росія, Іран, Сирія, і питання для мене, чи примкне Китай до цієї осі зла, чи не примкне. І ще Північна Корея перебуває в цьому таборі", - зазначив експерт.

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Говорячи про постачання Іраном дронів-камікадзе для РФ, Петро Черник наголосив, що "Шахеди" є доволі дошкульними для українців, але 90% з них ми навчилися збивати. Крім того, Росія отримає до 700 таких машин, не більше.

"Тепер розберемося, що взагалі з експортним потенціалом Ірану? Іран сам перебуває під великими санкціями. І нагадаю, що практично все їхнє озброєння, усі ті "Шахеди" є або клони, або продовження лінійки, в першу чергу, китайських розробок. Чи може Іран поставити таке озброєння на великий конвеєр – на мій погляд, ні. Так, "Шахеди" – доволі дошкульні для нас, але 90% з них ми навчилися збивати. І я думаю, що це кілька сотень, може, 500-600, ну до 700 машин, не більше", - зазначив він.

Експерт зауважив, що Іран готовий поставляти армії РФ балістичні ракети. Але і їх буде не декілька сотень, а декілька десятків.

"А стосовно балістичних ракет Fateh-110, які обговорюються, що можуть бути надані, і продовження цієї ракети "Зульфікар", так, дійсно, це доволі непоганий оперативно-тактичний комплекс, з дальністю стрільби до 300 км, з доволі важкою частиною десь у межах до 600 кілограмів. Це такий, знаєте, орієнтовний аналог "Іскандеру". Але, знову ж таки, не думаю, що може йтися про величезну кількість у декілька сотень. Скоріше, у кілька десятків. Але і це небезпечна зброя", - пояснив Черник.

І з огляду на те, що Іран кристалізувався, на думку військового експерта, Ізраїль мав би дати відповідь.

"Ізраїль, насправді, має дуже велику лінійку технологічного озброєння, в першу чергу, боротьби з саме ось такими дронами. Сподіваємося, що ізраїльтяни переосмислять свою позицію і ми матимемо з їхнього боку підсилення, в першу чергу, технологічними засобами для боротьби саме з цими безпілотниками", - резюмував Петро Черник.

Нагадаємо, міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай виступив за надання Україні військової допомоги.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що Ізраїль може передати Україні антидронові рушниці для боротьби із дронами-камікадзе іранського виробництва.

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