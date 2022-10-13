Ізраїль надає Україні дані своєї розвідки про іранські дрони та позиції росіян — NYT

Україна, ймовірно, отримує від Ізраїлю розвіддані про іранські дрони та позиції росіян.

Ізраїль надає Україні дані своєї розвідки щодо іранських безпілотників, які Росія використовує для терору українського населення.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на анонімного українського чиновника.

"Ізраїль надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, які Росія почала використовувати на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, видання пише, що приватна ізраїльська фірма надає Україні супутникові зображення позицій російських військ в Україні.

Допомога Ізраїлю для України

Слід зазначити, що раніше Ізраїль брав мінімальну участь у допомозу Україні. Зокрема, Київ просив Єрусалим поставити системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського "Залізного купола", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак 8". Проте Ізраїль поки що відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію" на перешкоджання ізраїльським авіаударам у Сирії, де Росія також має військову присутність.

Внаслідок цього президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

Натомість, у Ізраїлі заявили, що слова президента Володимира Зеленського про відсутність військової допомоги з боку Тель-Авіва "не відображають повну картину". Зокрема, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що, мовляв, Тель-Авів надає чималу гуманітарну допомогу Україні. Зокрема йдеться про психологічну підтримку.

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