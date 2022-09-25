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Тяжкопоранені українські військові пройдуть лікування в Ізраїлі - посол

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Тяжкопоранені українські військові пройдуть лікування в Ізраїлі - посол

Ізраїль прийме на лікування військових Збройних сил України.

20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення, пройдуть курс лікування в Ізраїлі.  

Таке повідомлення у Twitter опублікувало посольство Ізраїлю в Україні.

"Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення під час бойових дій", - розповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

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