Тяжкопоранені українські військові пройдуть лікування в Ізраїлі - посол

20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення, пройдуть курс лікування в Ізраїлі.

Таке повідомлення у Twitter опублікувало посольство Ізраїлю в Україні.

"Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення під час бойових дій", - розповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

Читайте також: