Ізраїль хоче вивести євреїв з Росії: названо причину

Це планується зробити для того, щоб євреїв не мобілізували до російської окупаційної армії.

Про це повідомляє Israel Hayom.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід звернувся до керівництва авіакомпанії El Al із проханням продовжити рейси між двома країнами. Це робиться для того, щоб російські євреї, мають право на репатріацію до Ізраїлю та бажають уникнути мобілізації на війну в Україні, виїхали до Ізраїлю.

Директор МЗС Ізраїлю Алон Ушпіз підтвердив, що в його державі очікується збільшення кількості репатріантів.

"Прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Яїр Лапід доручив нам приймати нових іммігрантів з Росії. Це вимагає оцінки на багатьох рівнях, від перельоту до в'їзних віз та прийому в країні. Ми працюємо у тісній співпраці з іншими міністерствами, нашим посольством у Росії та, звичайно ж, із компанією El-Al", - сказав Ушпіз.

Нагадаємо, у німецькому Міноборони заговорили про посилення військової допомоги.

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