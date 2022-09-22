Израиль хочет вывести евреев из России: названа причина

Власти Израиля рассматривают вариант, чтобы вывезти евреев из России.
Это планируется сделать для того, чтобы евреев не мобилизовали в российскую оккупационную армию.
Об этом сообщает Israel Hayom.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился к руководству авиакомпании El Al с просьбой продлить рейсы между двумя странами. Это делается для того, чтобы российские евреи, которые имеют право на репатриацию в Израиль и желают избежать мобилизации на войну в Украине, выехали.
Директор МИД Израиля Алон Ушпиз подтвердил, что в его государстве ожидается увеличение количества репатриантов.
"Премьер-министр и министр иностранных дел Яир Лапид поручил нам принимать новых иммигрантов из России. Это требует оценки на многих уровнях, от перелета до въездных виз и приема в стране. Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими министерствами, нашим посольством. в России и, конечно, с компанией El-Al", — сказал Ушпиз.
Напомним, в немецком Минобороны заговорили об усилении военной помощи.
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