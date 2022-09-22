Россияне на псевдореферендумах пытаются привлечь к голосованию детей — СБУ

Российские оккупанты хотят привлекать детей для голосования на псевдо-референдумах.

Россияне, желающие провести так называемые “референдумы” на захваченных территориях, пытаются привлечь к голосованию детей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Также читайте Путин лично отдает приказы: CNN сообщило о серьезных разногласиях между генералами по поводу войны в Украине

Как отмечается, оккупанты планировали привлечь детей к голосованию на псевдо-референдуме в так называемой ДНР. Однако эти идеи оккупантов разоблачили СБУ. Соответствующие документы перехватили украинские спецназовцы.

“Служба безопасности перехватила документы террористической организации “ДНР”, регламентирующие привлечение несовершеннолетних граждан к участию в фейковом референдуме РФ на временно оккупированной территории Донбасса. Захватчики надеются расширить "электоральную базу" для поддержки присоединения к России части востока Украины и задействовать в псевдо-голосовании местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что несовершеннолетних должны сопровождать в "избирательные участки" родители или представители "детских домов".

“А для “накрутки показателей” планируют привлекать семьи из Донецкой области, которые имеют местную регистрацию, но выехали в Россию. Соответствующие изменения в "избирательный процесс" поручили внести так называемой "центральной избирательной комиссии днр". СБУ идентифицировала всех организаторов, установила их местонахождение и задокументировала преступления” — отметили в СБУ.

Напомним, что россияне не выпускают мужчин с оккупированных территорий в сторону Запорожья.

Читайте также: