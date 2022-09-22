Будет ли повторное нападение россиян на Киев: эксперт оценил риски

Владимир Путин не отказался от идеи повторного нападения на Киев и захвата всей Украины.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua объяснил, насколько реален этот риск.

"Чтобы овладеть всей Украиной, надо собирать армию где-то на миллион человек, не меньше. Это минимум. А ведь мы не сидим, сложа руки. Мы получаем военную помощь, учим своих военнослужащих… Он (Путин – ред.), скорее всего, рассчитывает на новую кампанию весной, там, возможно, потребуется и больше (чем миллион – ред.) Почему? Потому что мы самая большая страна Европы. А они (россияне – ред.) технологически и профессионально деградируют в плане подготовки личного состава, техники и вооружения. В конце концов, они все равно возвращаются к советскому вооружению, которое стоит на длительном хранении, а мы наоборот растем в плане профессионализма, учим военнослужащих в западных учебных центрах и получаем современные западные образцы вооружений, что бы там ни говорили, какие бы споры и дебаты не продолжались, все равно Запад дает нам необходимое оружие, и я думаю, что мы дойдем и до оперативно-тактических ракет с дальностью до 300 км в этом году, а может, и раньше. Ну, и остальные вооружения. Посмотрим, что нам даст 1 октября - начало процедуры ленд-лиза. Надеюсь, что партии вооружения будут насчитывать от 100 единиц и больше", — сказал он.

Напомним, в МВД назвали два условия, при которых возможно повторное наступление армии РФ на Киев.

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