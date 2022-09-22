Чи буде повторний напад росіян на Київ: експерт оцінив ризики

Володимир Путін не відмовився від ідеї повторного нападу на Київ і захоплення всієї України.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.ua пояснив, наскільки реальний наразі цей ризик.

"Щоб опанувати всю Україну, треба збирати армію десь на мільйон осіб, не менше. Це мінімум. А ми ж не сидимо, склавши руки. Ми отримуємо військову допомогу, навчаємо своїх військовослужбовців… Він (Путін – ред.) швидше за все розраховує на нову кампанію на весну, то там, можливо, треба буде й більше (ніж мільйон – ред.) Чому? Бо ми найбільша країна Європи. А вони (росіяни – ред.) технологічно й професійно деградують в плані підготовки особового складу, техніки й озброєння. Зрештою вони все одно повертаються до радянського озброєння, яке стоїть на довготривалому зберіганні. А ми навпаки ростемо в плані професіоналізму, навчаємо військовослужбовців у західних навчальних центрах і отримуємо сучасні західні зразки озброєнь. Що б там не казали, які б суперечки й дебати не тривали, все одно Захід дає нам ту зброю, яка необхідна. І я думаю, що ми дійдемо й до оперативно-тактичних ракет із дальністю до 300 км. Я думаю, що це питання найближчого часу. І з літаками будемо можливо вже наприкінці цього року, а, може, й раніше. Ну і решта озброєнь. Подивимося, щоб нам дасть 1 жовтня, початок процедури ленд-лізу. Сподіваюся, що партії озброєння налічуватимуть від 100 одиниць і більше", - сказав він.

Нагадаємо, у МВС назвали дві умови, за яких можливий повторний наступ армії РФ на Київ.

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