Що змінилося на фронтах України: дані нової мапи бойових дій

ЗСУ надалі тримають оборону на півдні та сході України, не даючи просунутися російським війська. Українські підрозділи мають певні успіхи окремих ділянках фронту.

Наразі важкі бої відбуваються на Донбасі, свідчать дані британської розвідки.

Відповідну мапу війни Міноборони Британії опублікувало 22 вересня у Мережі.

Згідно з повідомленням, окупанти продовжують штурмувати позиції захисників України в районі Пісків. Загарбники також надалі обстрілюють населені пункти, застосовуючи важке озброєння.

Водночас ЗСУ вдалося просунутися біля Лиману Донецької області. Тривають бої вздовж лівого берега річки Оскіл, яку раніше форсували українські війська.

Щодо Запорізької області, то там російські сили обстрілюють всю лінію фронту. Таким чином ворог намагається стримати наступ українських бійців.

ЗСУ мають успіхи на півночі Херсонської області. Захисники України взяли під вогневий контроль логістичні шляхи російських окупантів.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 September 2022.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/bW58N6RHGn



#StandWithUkraine pic.twitter.com/sjj0jzNyHx — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 22, 2022

Нагадаємо, на Донеччині зафіксоване ускладнення ситуації, адже там окупанти "Смерчами" засипають приватний сектор.