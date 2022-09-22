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Що змінилося на фронтах України: дані нової мапи бойових дій

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Що змінилося на фронтах України: дані нової мапи бойових дій

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ надалі тримають оборону на півдні та сході України, не даючи просунутися російським війська. Українські підрозділи мають певні успіхи окремих ділянках фронту.

Наразі важкі бої відбуваються на Донбасі, свідчать дані британської розвідки.

Відповідну мапу війни Міноборони Британії опублікувало 22 вересня у Мережі.

Згідно з повідомленням, окупанти продовжують штурмувати позиції захисників України в районі Пісків. Загарбники також надалі обстрілюють населені пункти, застосовуючи важке озброєння.

Водночас ЗСУ вдалося просунутися біля Лиману Донецької області. Тривають бої вздовж лівого берега річки Оскіл, яку раніше форсували українські війська.

Щодо Запорізької області, то там російські сили обстрілюють всю лінію фронту. Таким чином ворог намагається стримати наступ українських бійців.

ЗСУ мають успіхи на півночі Херсонської області. Захисники України взяли під вогневий контроль логістичні шляхи російських окупантів.

Нагадаємо, на Донеччині зафіксоване ускладнення ситуації, адже там окупанти "Смерчами" засипають приватний сектор.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1855
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