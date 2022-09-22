Что изменилось на фронтах Украины: данные новой карты боевых действий

ВСУ дальше держат оборону на юге и востоке Украины, не давая продвинуться российским войскам. Украинские подразделения имеют определенные успехи на отдельных участках фронта.

Сейчас тяжелые бои проходят на Донбассе, свидетельствуют данные британской разведки.

Соответствующую карту войны Минобороны Британии опубликовало 22 сентября в Сети.

Согласно сообщению, оккупанты продолжают штурмовать позиции защитников Украины в районе Песков. Захватчики также дальше обстреливают населенные пункты, применяя тяжелое вооружение.

В то же время ВСУ удалось продвинуться возле Лимана Донецкой области. Продолжаются бои вдоль левого берега реки Оскил, ранее форсированной украинскими войсками.

Что касается Запорожской области, там российские силы обстреливают всю линию фронта. Таким образом, враг пытается сдержать наступление украинских бойцов.

ВСУ преуспевают на севере Херсонской области. Защитники Украины взяли под огневой контроль логистические пути российских оккупантов.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 22 September 2022.



Расположились от UK government's response: https://t.co/bW58N6RHGn



#StandWithUkraine pic.twitter.com/sjj0jzNyHx — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 22, 2022

Напомним, в Донецкой области зафиксировано усложнение ситуации, ведь там оккупанты "Смерчами" засыпают частный сектор.