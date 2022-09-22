Чому Путін не наважиться на ядерний удар: військовий експерт пояснив

Російський диктатор лякає світ ядерним ударом. Якщо він і наважиться натиснути на кнопку – світ не пробачить йому цього.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявив військовий експерт Олег Жданов.



"Справа у тому, що у нас – велика війна, вона стосується фактично всього євразійського континенту, не тільки України і Росії. Відголоски війни лунають по всьому світові, навіть в Австралії, США, Канаді, Аргентині. Для того, щоб вплинути на ситуацію в Україні треба застосовувати ядерну зброю великої потужності. Ядерна зброя не вирішить питання. Якщо в чисте поле він (Путін – ред.) бахне зарядом, буде радіоактивне забруднення. Повірте, ніхто йому цього не пробачить. До речі, США пильнують за місцями зберігання ядерної зброї. Навіть Буданов казав, що розвідка так працює, що за 5 хвилин після засідання у бункері ми маємо на руках стенограму цього засідання. Якщо будуть тільки розмови про спроби застосувати ядерну зброю – реакція Заходу буде миттєвою. Я не думаю, що якась країна готова отримати ще один Чорнобиль у центрі Європи", - сказав він.

Нагадаємо, військовий експерт прокоментував погрози Путіна застосувати ядерну зброю.

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