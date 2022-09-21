"Загроза була, є і буде": військовий експерт прокоментував погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Військовий експерт Петро Черник прокоментував погрози російського диктатора Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

Так, експерт вважає, що загроза ядерного удару є. Але водночас після атак на анексований Крим Путін не пішов на такий крок, тому і заради Донбасу навряд чи піде.

"Загроза ядерної зброї була, є і буде. Але ми маємо усвідомлювати, що, якщо стається ядерний удар, то це вже проблема не лише України. Вона виходить за межі України на планетарний рівень, і великі ядерні держави, у першу чергу США, будуть змушені відповідати на цей виклик. Інших варіантів у них не буде. Шантаж навколо ядерної зброї, він не новий. Ми вдарили кілька разів по Криму І що? Ядерного колапсу не сталося, а Крим у їхній свідомості набагато сакральніша територія, ніж Донбас. І ми маємо усвідомлювати, якщо ми зараз капітулюємо, нам кінець", - зазначає Черник.

Він також додає, що Україна наразі перебуває у такому положенні, що для нас обидва сценарії є поганими. "Ядерний апокаліпсис поганий для всієї планети, капітуляція - погана для нас", - наголошує експерт.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 21 вересня знову вибухнув погрозами світу застосувати ядерну зброю. Очільник Кремля сказав, що країни Заходу влаштували "ядерний шантаж" Росії, таким чином у разі загрози територіальній цілісності вона готова "використати всі наявні в себе засоби".

"Хто веде ядерний шантаж проти РФ, роза вітрів може розвернутися в їхній бік", - сказав Путін.

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