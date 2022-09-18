У Кремлі обговорювали застосування ядерної зброї проти України: Піонтковський - про те, чи бояться у РФ наслідків

Проте США та Велика Британія дали зрозуміти Кремлю, що для них це матиме жахливі наслідки.

Про це сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в етері телеканалу Freeдом.

"Розмови про застосування ядерної зброї проти України в Кремлі були. Але заяви Байдена про те, що буде відповідь, мають величезне значення. Бо вперше це робить президент США. Раніше схожі попередження Москві були зроблені двічі по військові лінії: генерал Міллі повідомив про це Герасимову, а генерал Остін - міністру оборони Шойгу. Тривалий час кремлівські стратеги виходили з так званої доктрини Путіна-Патрушева: якщо ми програватимемо, оголосимо про ультиматум - або ви забираєтесь, або ми застосуємо ядерну зброю", - пояснив Піонтковський.

Російський політолог зауважив, що шантаж Кремля не мав ніякого ефекту на Заході.

"Вони чомусь вважали, що Захід злякається та відступить. Але зараз їх попередили, що ніхто не злякається, а відповість тактичною ядерною зброєю, яка нанесе величезний удар по Росії. Путіну було прямо сказано, що його просто вб'ють. Борис Джонсон першим заявив, що Велика Британія відреагує на застосування ядерної зброї. А заяви Байдена ставлять крапку в цій дискусії. У РФ уже давно зрозуміли, що шантаж не спрацює і тему з ядерною зброєю потрібно забути", - пояснив експерт.

Раніше Байден застеріг Путіна щодо застосування хімічної чи ядерної зброї проти України.

Нагадаємо, Байден поспілкувався із союзниками про подальшу підтримку України.

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