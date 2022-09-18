В Кремле обсуждали применение ядерного оружия против Украины: Пионтковский – о том, боятся ли в РФ последствий

Однако США и Великобритания дали понять Кремлю, что для них это будет иметь ужасающие последствия.

Об этом сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала Freeдом.

"Разговоры о применении ядерного оружия против Украины в Кремле были. Но заявления Байдена о том, что будет ответ, имеют огромное значение. Потому что впервые это делает президент США. Ранее схожие предупреждения Москве были сделаны дважды по военным линиям: генерал Милли сообщил об этом Герасимову, а генерал Остин — министру обороны Шойгу. Длительное время кремлевские стратеги исходили из так называемой доктрины Путина-Патрушева: если мы будем проигрывать, объявим об ультиматуме — либо вы убираетесь, либо мы применим ядерное оружие", — объяснил Пионтковский.

Российский политолог отметил, что шантаж Кремля не имел никакого эффекта на Западе.

"Они почему-то считали, что Запад испугается и отступит. Но сейчас их предупредили, что никто не испугается, а ответит тактическим ядерным оружием, которое нанесет огромный удар по России. Путину было прямо сказано, что его просто убьют. Борис Джонсон первым заявил, что Великобритания отреагирует на применение ядерного оружия. А заявления Байдена ставят точку в этой дискуссии. В РФ уже давно поняли, что шантаж не сработает и тему с ядерным оружием нужно забыть", — пояснил эксперт.

Ранее Байден предостерег Путина о применении химического или ядерного оружия против Украины.

Напомним, Байден пообщался с союзниками о дальнейшей поддержке Украины.

Читайте также: