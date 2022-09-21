Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін знову пригрозив світу ядерною зброєю

Дата публікації
Перегляди
4418
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Путін знову пригрозив світу ядерною зброєю

Фото: Associated Press

Диктатор наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід".

Російський диктатор Володимир Путін знову вибухнув погрозами світу застосувати ядерну зброю.

Про це він заявив під час свого відеозвернення 21 вересня.

Очільник Кремля сказав, що країни Заходу влаштували "ядерний шантаж" Росії, відтак при загрозі територіальній цілісності вона готова "використати всі наявні в себе засоби". 

"Хто веде ядерний шантаж проти РФ, роза вітрів може розвернутися в їхній бік", - сказав він.

Варто зазначити, що диктатор також оголосив в Росії часткову мобілізацію.

"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі та хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", - заявив очільник Кремля.

Раніше експерт пояснив, чому оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4418
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація