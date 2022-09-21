Путін знову пригрозив світу ядерною зброєю

Диктатор наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід".

Російський диктатор Володимир Путін знову вибухнув погрозами світу застосувати ядерну зброю.

Про це він заявив під час свого відеозвернення 21 вересня.

Очільник Кремля сказав, що країни Заходу влаштували "ядерний шантаж" Росії, відтак при загрозі територіальній цілісності вона готова "використати всі наявні в себе засоби".

"Хто веде ядерний шантаж проти РФ, роза вітрів може розвернутися в їхній бік", - сказав він.

Варто зазначити, що диктатор також оголосив в Росії часткову мобілізацію.

"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі та хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", - заявив очільник Кремля.

Раніше експерт пояснив, чому оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна.

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