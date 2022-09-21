Путин снова пригрозил миру ядерным оружием

Диктатор подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад".

Российский диктатор Владимир Путин снова разразился угрозами миру применить ядерное оружие.

Об этом он заявил во время своего видеообращения 21 сентября.

Глава Кремля сказал, что страны Запада устроили "ядерный шантаж" России, поэтому при угрозе территориальной целостности она готова "использовать все имеющиеся у себя средства".

"Кто ведет ядерный шантаж против РФ, роза ветров может развернуться в их сторону", — сказал он.

Следует отметить, что диктатор также объявил в России частичную мобилизацию.

"Она касается только тех, кто находится в запасе и проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт... Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня", — заявил глава Кремля.

Ранее эксперт объяснил, почему объявление всеобщей мобилизации в России будет значительным ударом по режиму Путина.

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