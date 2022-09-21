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Путин объявил в России частичную мобилизацию

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Путин объявил в России частичную мобилизацию

Фото: Associated Press

В России объявлена частичная мобилизация из-за войны против Украины. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

Сегодня, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Об этом глава РФ заявил во время срочного обращения к россиянам.

Диктатор подчеркнул, что мол, против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение вынужденное.

По его словам, указ о частичной мобилизации подписан.

"Она касается только тех, кто находится в запасе и проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт... Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня", — заявил диктатор России.

Ранее эксперт объяснил, почему объявление всеобщей мобилизации в России будет значительным ударом по режиму Путина.

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