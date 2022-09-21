В России объявлена частичная мобилизация из-за войны против Украины. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.
Сегодня, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.
Об этом глава РФ заявил во время срочного обращения к россиянам.
Диктатор подчеркнул, что мол, против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение вынужденное.
По его словам, указ о частичной мобилизации подписан.
"Она касается только тех, кто находится в запасе и проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт... Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня", — заявил диктатор России.
Ранее эксперт объяснил, почему объявление всеобщей мобилизации в России будет значительным ударом по режиму Путина.
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