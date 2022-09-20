В России не осталось аргументов: эксперты оценили, применит ли Путин ядерное оружие

На сегодняшний день в России не осталось аргументов, кроме ядерного оружия, заметил военный эксперт Петр Чернык. В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что РФ, скорее всего, не применит это оружие массового поражения.

Если Москва использует ядерное оружие, на это будет вынужден ответить Запад.

Об этом в коментарии ТСН.ua. сказал Чернык.

"Если этот аргумент будет применен, то все однозначно выйдет за пределы Украины. Запад будет вынужден отвечать, у него не будет выбора. Если не ответит, то, например, стоящие на тоненькой линии ядерного апокалипсиса Индия и Пакистан поставят друг другу вопросы о том, что, другим можно, а нам запрещено?" — рассказал эксперт.

"Все возможно", – ответил он на уточняющий вопрос о том, возможен ли ядерный удар со стороны России.

"Я не умаляю их безумия. Если бы у Гитлера было ядерное оружие, то он использовал бы его? 100 процентов. Ему не хватило месяца для его получения. Но Германия была бы обречена. Эти (россияне – ред.) также обречены", – убежден Чернык.

Однако, по мнению Жданова, РФ скорее не применит ядерное оружие, чем пойдет на это.

"Скорее нет, чем так. Европейский континент не хочет еще одного Чернобыля на своей территории. Допустить применение Запад не может, поэтому постоянно раздаются заявления об этом. Позавчера Байден в очередной раз трижды повторил предостережения для Путина", — пояснил военный эксперт.

Кроме того, он выразил сомнение в том, что окружение президента РФ Владимира Путина "готово идти в рай".

"Они хотят договориться с Западом и тратить свои средства. Если он даже будет топать ногами и кричать: "Давайте применим!", то ему не дадут этого сделать", – сказал Жданов.

Он также отметил, что подготовку Россией ядерного оружия к применению не сможет не заметить западная разведка.

Напомним, по мнению российского оппозиционера, юриста и адвоката Марка Фейгина, ядерное оружие – последний вариант Путина в войне с Украиной. Перед этим может быть всеобщая мобилизация.

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