"В душе Путин - трус": эксперт спрогнозировал, применит ли РФ ядерное оружие против Украины

После такого поступка российского диктатора ждет судьба Хусейна или Каддафи.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко.

"Я не верю в то, что Путин решится применить ядерное оружие. Он - социопат, а у них низкий уровень боли и страха. То есть ему больно и страшно, в душе он трус. А потому применять ядерное оружие он не готов, потому что после этого его ждет судьба Хусейна или Каддафи", — сказал Денисенко.

Напомним, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что в Кремле обсуждали применение ядерного оружия против Украины.

Ранее Байден предостерег Путина от применения химического или ядерного оружия против Украины.

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