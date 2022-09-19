"В душе Путин - трус": эксперт спрогнозировал, применит ли РФ ядерное оружие против Украины

Путин не решится применить ядерное оружие в войне против Украины.
После такого поступка российского диктатора ждет судьба Хусейна или Каддафи.
Об этом в интервью ТСН.ua сказал советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко.
"Я не верю в то, что Путин решится применить ядерное оружие. Он - социопат, а у них низкий уровень боли и страха. То есть ему больно и страшно, в душе он трус. А потому применять ядерное оружие он не готов, потому что после этого его ждет судьба Хусейна или Каддафи", — сказал Денисенко.
Напомним, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что в Кремле обсуждали применение ядерного оружия против Украины.
Ранее Байден предостерег Путина от применения химического или ядерного оружия против Украины.
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