Зеленский пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом УЕФА Александером Чеферином.
Владимир Зеленский пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином. Во время беседы глава государства поблагодарил футбольного функционера за перезапуск УПЛ.
Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в соцсети.
“Говорил сегодня с Александером Чеферином. Спасибо за поддержку наших спортсменов, за непреклонную принципиальность. Поблагодарил президента УЕФА за содействие в перезапуске Украинской футбольной Премьер-лиги. Обсудили возможности УЕФА помогать в освобождении наших военнопленных – спортсменов, чтобы публично их поддерживать”, — подчеркнул президент Украины.
Напомним, что оккупанты в Донецкой области не оставляют усилий оккупировать весь регион.
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