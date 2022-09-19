Зеленский пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином: о чем говорили

Владимир Зеленский пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином. Во время беседы глава государства поблагодарил футбольного функционера за перезапуск УПЛ.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в соцсети.

Также читайте Зачем Патрушев поехал в Китай и что это значит для Украины – ответ эксперта

“Говорил сегодня с Александером Чеферином. Спасибо за поддержку наших спортсменов, за непреклонную принципиальность. Поблагодарил президента УЕФА за содействие в перезапуске Украинской футбольной Премьер-лиги. Обсудили возможности УЕФА помогать в освобождении наших военнопленных – спортсменов, чтобы публично их поддерживать”, — подчеркнул президент Украины.

Напомним, что оккупанты в Донецкой области не оставляют усилий оккупировать весь регион.

Читайте также: