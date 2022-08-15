Как мыть батареи отопления: разные способы их очистки

Как и любые другие вещи в доме, батареи отопления собирают на себе грязь и пыль. Поэтому их нужно регулярно чистить. Как мыть батареи отопления – читайте в материале ТСН.ua.

Радиаторам очень нужна тщательная очистка, даже если видимых загрязнений пока нет. Между секциями накапливается пыль, которая негативно влияет на отдачу тепла и создает незаурядные проблемы аллергикам. Стальные и чугунные батареи отопления советуют очищать не реже одного раза в неделю. Помните, что удалять свежую грязь всегда проще, чем старая.

Какой инвентарь нужен, чтобы промыть батареи отопления

Для очистки радиатора вам понадобятся:

щетка;

пылесос;

ершик;

емкость;

две тряпки;

пульверизатор;

по желанию парогенератор или фен;

полиэтилен.

Чтобы очистить первый пласт пыли, нужно воспользоваться писолосом с плоской насадкой (или вообще без насадок). Застелите на пол кусок полиэтилена, чтобы не запачкать его, когда вы будете мыть радиатор. Подойдет также и старая тряпка.

Следует обратить внимание, что чугунные батареи отопления можно очищать палкой, обмотанной марлей или ершиком. А вот для дюралевых этот метод не подойдет. В этом случае требуется фен или парогенератор.

Как очистить батареи отопления: три разных способа

Как очистить батареи отопления разными способами / Фото: Pexels

Сухой способ очищения

Вам понадобятся только пылесос и щетка для пыли. Можно использовать фен, чтобы сдуть пыль с тех участков, куда не сможет достать щетку или насадку пылесоса. Когда очистка окончена, каждую секцию радиатора нужно протереть сухой тряпкой. Однако следует обратить внимание, что этот способ лучше всего подходит для стальных и биметаллических батарей. У чугунных изделий есть одна неприятная особенность – к поверхности пыль словно приклеивается. А потому здесь лучше помогут влажные методы очищения.

Влажный способ очистки с помощью химии

Если вы заметили на радиаторе пятна грязи, которые трудно устранить сухим способом очищения, нужно использовать моющие средства. Здесь все достаточно просто:

Набрать в емкость теплой воды и добавить гель для мытья посуды. Намочить в растворе ершик, а затем пройтись им между чугунными секциями. Все пятна снаружи отмываются с помощью тряпки. После мытья изделие обязательно протирается досуха.

Устаревшие пятна отмыть тяжело. Поэтому их нужно предварительно замочить. Перед процедурой не забудьте постелить под батареей отопление полиэтилен. Все грязные следы нужно смыть тряпкой, замоченной в моечном растворе. Можно оставить раствор на батарее на 15 минут, затем протереть щеткой и смыть.

Очень важно помнить, что не все средства подойдут для мытья отопительной батареи. Дело в том, что слишком агрессивная химия может стать причиной повреждения краски на радиаторе. Поэтому избегайте фосфатных и хлорсодержащих веществ.

Есть и народные средства, которые посодействуют совладать с загрязнениями:

перекись водорода;

обычное мыло;

сода;

лимонная кислота.

На кухне батареи отопления загрязняются почаще и посильнее. Поэтому здесь их нужно мыть более тщательно. Для этого часто используют зубной порошок или пасту. Их наносят на губку, затем протирают каждую секцию от грязи. После использования любого средства батарею нужно очистить водой и вытереть досуха.

Очистка паром

Алюминиевый радиатор хорошо промыть влажной тряпкой можно только снаружи. Чтобы добраться внутрь вам потребуется фен и парогенератор. Фен сдувает всю пыль, а парогенератор решит другие проблемы:

наслоение пыли;

устаревшие и засохшие пятна грязи;

бактерии.

Однако обычный парогенератор для белья не подойдет. Для этого используется специальная техника. Важно соблюдать правила безопасности, ведь если батареи отопления некачественно окрашены, краска может повредиться. Поэтому не нужно вымывать долго один и тот же участок. Под сам радиатор рекомендуется постелить полиэтилен, а также не забудьте оградить стены.