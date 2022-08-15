Як мити батареї опалення: різні способи їхнього очищення

Як і будь-які інші речі в домі, батареї опалення збирають на собі бруд та пил. А тому їх потрібно регулярно чистити. Як мити батареї опалення - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Радіаторам дуже потрібне ретельне очищення, навіть якщо видимих забруднень поки немає. Між секціями накопичується пил, який негативно впливає на віддавання тепла та створює неабиякі проблеми алергікам. Стелеві та чавунні батареї опалення радять очищати не рідше одного разу на тиждень. Пам'ятайте, що видаляти свіжий бруд завжди простіше, ніж старий.

Який інвентар потрібен, щоб помити батареї опалення

Для очищення радіатора вам знадобляться:

щітка;

пилосос;

йоржик;

ємність;

дві ганчірки;

пульверизатор;

за бажанням парогенератор або фен;

поліетилен.

Щоб очистити перший шар пилу, потрібно скористатися писолосом з плоскою насадкою (або взагалі без насадок). Застеліть на підлогу шматок поліетилену, щоб не забруднити її, коли ви будете мити радіатор. Підійде також і стара ганчірка.

Варто звернути увагу, що чавунні батареї опалення можна очищати палицею, обмотаною марлею, або йоржиком. А ось для алюмінієвих цей спосіб не підійде. В цьому випадку потрібен фен чи парогенератор.

Як очистити батареї опалення: три різні способа

Як очистити батареї опалення різними способами / Фото: Pexels

Сухий спосіб очищення

Вам знадобляться лише пилосос та щітка для пилу. Можна використати фен, щоб здути пил з тих ділянок, куди не зможе дістати щітка чи насадка до пилососа. Коли очищення закінчено, кожну секцію радіатора потрібно протерти сухою ганчіркою. Однак потрібно звернути увагу, що цей спосіб найкраще підходить для сталевих та біметалевих батарей. У чавунних виробів є одна неприємна особливість - до поверхні пил наче приклеюється. А тому тут краще допоможуть вологі методи очищення.

Вологий спосіб очищення за допомогою хімії

Якщо ви помітили на радіаторі плями бруду, які важко усунути сухим способом очищення, потрібно використати мийні засоби. Тут все досить просто:

Набрати у ємність теплої води і додати гель для миття посуду. Намочити у розчині йоржик, а потім пройтися ним між чавунними секціями. Всі плями зовні відмиваються за допомогою ганчірки. Після миття виріб обов'язково протирається насухо.

Застарілі плями відмити важко. А тому їх потрібно попередньо замочити. Перед процедурою не забудьте постелити під батареєю опалення поліетилен. Всі брудні сліди потрібно змити ганчіркою, замоченою у мийному розчині. Можна залишити розчин на батареї на 15 хвилин, а потім протерти щіткою та змити.

Дуже важливо пам'ятати, що не всі засоби підійдуть для миття батареї опалення. Справа в тому, що занадто агресивна хімія може стати причиною пошкодження фарби на радіаторі. А тому уникайте фосфатних та хлоровмісних речовин.

Існують і народні засоби, які допоможуть справитися з забруденнями:

перекис водню;

звичайне мило;

сода;

лимонна кислота.

На кухні батареї опалення забруднюються частіше і сильніше. Тому тут їх потрібно мити ретельніше. Для цього часто використовують зубний порошок або пасту. Їх наносять на губку, а потім протирають кожну секцію від бруду. Після використання будь-якого засобу, батарею потрібно очистити водою та витерти насухо.

Очищення паром

Алюмінієвий радіатор добре промити вологою ганчіркою можна лише зовні. Щоб дістатися всередину вам потрібен буде фен та парогенератор. Фен здує весь пил, а парогенератор вирішить інші проблеми:

нашарування пилу;

застарілі та засохлі плями бруду;

бактерії.

Однак звичайний парогенератор для білизни не підійде. Для цього використовується спеціальна техніка. Важливо дотримуватися правил безпеки, адже якщо батареї опалення неякісно пофарбовані, фарба може пошкодитися. Тому не потрібно вимивати довго одну і ту саму ділянку. Під сам радіатор рекомендовано постелити поліетилен, а також не забудьте захистити стіни.