Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію

В Росії оголошено часткову мобілізацію через війну проти України. Мобілізаційні заходи почнуться вже сьогодні, 21 вересня.

Сьогодні, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію.

Про це глава РФ заявив під час термінового звернення до росіян.

Диктатор наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.

За його словами, указ про часткову мобілізацію підписано.

"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі та хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові фахи та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", - заявив диктатор Росії.

Раніше експерт пояснив, чому оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна.

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