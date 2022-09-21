Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію

В Росії оголошено часткову мобілізацію через війну проти України. Мобілізаційні заходи почнуться вже сьогодні, 21 вересня.
Сьогодні, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію.
Про це глава РФ заявив під час термінового звернення до росіян.
Диктатор наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.
За його словами, указ про часткову мобілізацію підписано.
"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі та хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові фахи та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", - заявив диктатор Росії.
Раніше експерт пояснив, чому оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна.
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