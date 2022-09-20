"Примус до переговорів": військовий експерт пояснив, навіщо Путіну "референдуми"

Путін оголошує війну росіянам. Зміни до КК РФ щодо 3-15 років в’язниці за добровільну здачу в полон і мародерство, які ухвалила Держдума 20 вересня, - це закручування гайок.

Зміна КК РФ визнає факт масового дезертирства серед військовослужбовців РФ, масову відмову від участі в бойових діях та неявку на військові збори. Саме з цим пов’язане ухвалення цих законопроєктів.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, ці нові поправки, якими до КК РФ вводяться поняття "мобілізація" та "воєнний час", а також запроваджуються тюремні терміни до 15 років позбавлення волі, фактично визнали те, що росіяни не хочуть і не готові воювати, а ті, хто вже перебуває у лавах ЗС РФ, масово дезертирують, адже невипадково цього тижня Кремль офіційно в своїх ЗМІ визнав таке поняття, як "500-й".

Шантаж проведення фейкових "референдумів", за словами Дмитра Снєгирьова, варто розглядати як примус України та Заходу до переговорів. І навіть якщо Кремль піде цим шляхом, це свідчитиме про поразку Путіна.

"Бо завданням другого етапу його "СВО" від 27 квітня було звільнення території Донецької області. Відповідно, якщо зараз проводиться "референдум", це визнання того факту, що, власне, другий етап "спецоперації" невиконаний. Це визнання військової й політичної поразки Кремля, бо це відбуватиметься на тлі успішного контрнаступу ЗСУ. А це вже втрата довіри всередині самої РФ", - вважає експерт.

Дмитро Снєгирьов додає, що Росія намагається уповільнити просування ЗСУ на Луганщині та Донеччині. Вчора в Луганській області звільнили Білогорівку, а це плацдарм фактично для виходу на агломерацію Лисичанськ-Сєвєродонецьк-Рубіжне.

"Залишилося десь 15 км. Плюс успішний характер просування в районі Лимана, за останню добу звільнено два населені пункти, що не може не говорити, що під загрозою знаходиться угруповання росіян вже у Донецькій області. Чому вони пішли на вербування зеків? Бо треба поповнювати власний особовий склад. А нема ким. Всі ті так звані добровольчі батальйони, виявилося, що назбирали аж цілих 7 тис. на всю Росію", - пояснює військовий експерт.

На думку Дмитра Снєгирьова, оголошення буцімто конкретних дат проведення референдумів – це не більше, ніж лякалки, елемент інформаційно-дипломатичного тиску. Навіть якщо Росія оголосить загальну чи часткову мобілізацію, регулярну російську армію вони й так використовують від 24 лютого. Задіяно 160 тис. найбільш боєздатних БТГ, 1-ша танкова армія, якою лякали НАТО.

"Якщо Росія оголосить війну, то зміниться сама ідеологія "СВО". На чому наполягав Путін? Обмежений характер, з обмеженим контингентом, з обмеженими цілями. Визнання війни – це визнання військової й політичної поразки. Загальна мобілізація в Росії можлива виключно за умови ведення бойових дій безпосередньо на території РФ. Навіть включення "ЛНР"/"ДНР" до складу РФ не є приводом для оголошення війни й загальної мобілізації. І цей найгірший сценарій не відбудеться завтра, на все це треба час", - підсумовує експерт.

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