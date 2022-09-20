"Принуждение к переговорам": военный эксперт объяснил, зачем Путину "референдумы"

Путин объявляет войну россиянам. Изменения в УК РФ относительно 3-15 лет тюрьмы за добровольную сдачу в плен и мародерство, принятые Госдумой 20 сентября, — это закручивание гаек.

Смена УК РФ признает факт массового дезертирства среди военнослужащих РФ, массовый отказ от участия в боевых действиях и неявку на военное собрание. Именно с этим связано принятие этих законопроектов.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, эти новые поправки, которыми в УК РФ вводятся понятия "мобилизация" и "военное время", а также вводятся тюремные сроки до 15 лет лишения свободы, фактически признали то, что россияне не хотят и не готовы воевать, а те, кто уже находится в рядах ВС РФ, массово дезертируют, ведь не случайно на этой неделе Кремль официально в своих СМИ признал такое понятие, как "500-й".

Шантаж проведения фейковых "референдумов", по словам Дмитрия Снегирева, следует рассматривать как принуждение Украины и Запада к переговорам. И даже если Кремль пойдет по этому пути, это будет свидетельствовать о поражении Путина.

"Ведь задачей второго этапа его "СВО" от 27 апреля было освобождение территории Донецкой области. Соответственно, если сейчас проводится "референдум", это признание того факта, что собственно второй этап "спецоперации" не выполнен. Это признание военного и политического поражения Кремля, потому что это будет происходить на фоне успешного контрнаступления ВСУ. А это уже потеря доверия внутри самой РФ", — считает эксперт.

Дмитрий Снегирев добавляет, что Россия пытается замедлить продвижение ВСУ в Луганской и Донецкой областях. Вчера в Луганской области освободили Белогоровку, а это плацдарм фактически для выхода на агломерацию Лисичанск-Северодонецк-Рубежное.

"Осталось где-то 15 км. Плюс успешный характер продвижения в районе Лимана, за последние сутки освобождены два населенных пункта, что не может не говорить, что под угрозой находится группировка россиян уже в Донецкой области. Почему они пошли на вербовку зэков? Потому что нужно пополнять собственный личный состав. А не кем. Все те так называемые добровольческие батальоны, оказалось, что собрали целых 7 тыс. на всю Россию", — объясняет военный эксперт.

По мнению Дмитрия Снегирева, объявление якобы конкретных дат проведения референдумов – это не более чем страшилки, элемент информационно-дипломатического давления. Даже если Россия объявит всеобщую или частичную мобилизацию, регулярную российскую армию они и так используют с 24 февраля. Задействовано 160 тыс. наиболее боеспособных БТГ, 1-я танковая армия, которой пугали НАТО.

"Если Россия объявит войну, то изменится сама идеология "СВО". На чем настаивал Путин? Ограниченный характер, с ограниченным контингентом, с ограниченными целями. Признание войны – это признание военного и политического поражения. Общая мобилизация в России возможна исключительно при ведении боевых действий непосредственно на территории РФ. Даже включение "ЛНР"/"ДНР" в состав РФ не является поводом для объявления войны и общей мобилизации. И этот худший сценарий не состоится завтра, на все это нужно время", — заключает эксперт.

Читайте также: