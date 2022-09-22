У Житомирській області чоловік двічі зґвалтував дитину

Жителя Новоград-Волинського району засудили за зґвалтування малолітньої. Наступні 15 років він відбуватиме у в’язниці.
Свою провину зловмисник не визнав.
Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
"За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Новоград-Волинської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні малолітньої, яка не досягла 14-річного віку, незалежно від її згоди, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 152 КК України). Вироком суду йому призначене покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років та стягнуто 50 тисяч грн за заподіяння моральної шкоди", – йдеться у повідомленні.
"У листопаді 2020 року 32-річний житель Новоград-Волинського району запросив потерпілу до себе додому і запропонував залишитися на ніч, коли ж вона погодилася, пізно увечері, скориставшись тим, що малолітня дитина не зможе чинити опір і за своїм віком могла не розуміти значення своїх дій, скоїв злочин проти статевої свободи та недоторканості, вранці скоївши повторно", – інформують у прокуратурі.
Прокурори надали суду беззаперечні докази, що базувалися на результатах проведених експертиз та здобутих слідством показаннях, на підставі яких суд виніс покарання.
Нагадаємо, Хмельницький суд призначив 13 з половиною років ув'язнення 35-річному чоловікові, який в лютому цього року зґвалтував малолітнього хлопчика.
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