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Іран через протести викликає послів Великої Британії та Норвегії

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Іран через протести викликає послів Великої Британії та Норвегії

Фото: Associated Press

Демонстрації, які спалахнули понад тиждень тому на похоронах 22-річної дівчини, поширилися по всій країні.

Послів Великої Британії та Норвегії через "втручання та вороже висвітлення ЗМІ" загальнонаціональних протестів, які спровокувала смерть жінки, затриманої поліцією моралі, викликає влада Ірану.

Про це повідомило напівофіційне інформаційне агентство ISNA, пише Reuters.

"Демонстрації, які спалахнули понад тиждень тому на похоронах 22-річної курдської жінки Махси Аміні, поширилися по всій країні і переросли в найбільшу хвилю протесту за останні роки", - передає джерело.

Посла Норвегії викликали, щоб пояснити "інтервенціоністську позицію" спікера парламенту країни, який висловив підтримку протестувальникам у Twitter.

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Дата публікації
Перегляди
587
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