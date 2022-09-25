Иран из-за протестов вызывает послов Великобритании и Норвегии

Демонстрации, вспыхнувшие более недели назад на похоронах 22-летней девушки, распространились по всей стране.

Послов Великобритании и Норвегии из-за "вмешательства и враждебного освещения СМИ" общенациональных протестов, спровоцировавших смерть женщины, задержанной полицией морали, вызывает власти Ирана.

Об этом сообщило полуофициальное информационное агентство ISNA, пишет Reuters.

"Демонстрации, вспыхнувшие более недели назад на похоронах 22-летней курдской женщины Махсы Амини, распространились по всей стране и переросли в величайшую волну протеста за последние годы", — передает источник.

Посла Норвегии вызвали, чтобы объяснить "интервенционистскую позицию" спикера парламента страны, выразившего поддержку протестующим в Twitter.

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