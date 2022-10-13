У Запоріжжі повідомляють про вибухи

Сьогодні, 13 жовтня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідоляє "Телеграм"-канал "Чому тривога".

"Повідомляють про вибухи в Запоріжжі. Ймовірно, працює система ППО", - йдеться у повідомленні.

Місцевим жителям рекомендовано пройти у сховища.

Зазначимо, офіційного підтвердження про вибухи у місті від влади наразі немає.

Повітряна тривога оголошена у Запоріжжі від 12:48 год і триває досі, станом на 13:17.

Обстріли Запоріжжя

Останніми тижнями Росія щодня потужно обстрілює Запоріжжя і область.

11 жовтня росіяни скоїли масований обстріл Запорізької області, у результаті якого загинуло 7 людей. Ще стільки ж травмовані.

Російські окупанти продовжують стирати з лиця землі Оріхів. За 11 жовтня по місту було 324 прильоти. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено 9 місцевих мешканців.

За ніч 12 жовтня Росія випустила по Запоріжжю сім ракет С-300. Вони влучили в один з районів міста та село в передмісті. Від ракетного удару постраждали три людини, їх дістали з-під завалів.

В одному із селищ Запорізької області врятували родину, яка опинилася під завалами будинку в результаті ракетного удару армії РФ.

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