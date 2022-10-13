В Запорожье сообщают о взрывах

Сегодня, 13 октября, в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает "Телеграмм"-канал "Чому тривога".

"Сообщают о взрывах в Запорожье. Вероятно, работает система ПВО", — говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендовано пройти в убежища.

Отметим, официального подтверждения о взрывах в городе от власти пока нет.

Воздушная тревога объявлена в Запорожье от 12:48 и продолжается до сих пор, по состоянию на 13:17.

Обстрелы Запорожья

В последние недели Россия ежедневно мощно обстреливает Запорожье и область.

11 октября россияне совершили массированный обстрел Запорожской области, в результате которого погибли 7 человек. Еще столько же травмированы.

Российские оккупанты продолжают стирать с лица земли Орехов. За 11 октября по городу было 324 прилета. В результате вражеских обстрелов были ранены 9 местных жителей.

За ночь 12 октября Россия выпустила по Запорожью семь ракет С-300. Они попали в один из районов города и село в пригороде. От ракетного удара пострадали три человека, вытащили из-под завалов.

В одном из поселков Запорожской области спасли оказавшуюся под завалами дома семью в результате ракетного удара армии РФ.

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