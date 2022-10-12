От ракетного удара пострадали три человека, их достали из-под завалов.

Россия выпустила по Запорожью семь ракет С-300 в ночь на 12 октября. Они попали в один из районов города и село в пригороде. Жертв нет.

Об этом сообщил глава областной администрации Александр Старух.

В Запорожье серьезных разрушений нет. В селе возле города частично разрушен жилой дом. Из-под завалов спасатели достали три человека.

Напомним, ночью российская армия также била по Днепропетровщине. Оккупанты накрыли Никопольский район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Тяжело ранены три человека, среди них 6-летний ребенок.

В Запорожье на разбор завалов приходят много добровольцев

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