Росія випустила по Запоріжжю сім ракет С-300

Від ракетного удару постраждали три людини, їх дістали з-під завалів.

Росія випустила по Запоріжжю близько семи ракет С-300 у ніч проти 12 жовтня. Вони влучили в один з районів міста та село в передмісті. Жертв немає.

Про це повідомив голова обласної адміністрації Олександр Старух.

У Запоріжжі серйозних руйнувань немає. У селі біля міста частково зруйновано житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали три людини.

Нагадаємо, вночі російська армія також била по Дніпропетровщині. Окупанти накрили Нікопольський район вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Важко поранені три людини, серед них 6-річна дитина.

У Запоріжжі на розбір завалів приходять чимало добровольців

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