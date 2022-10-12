324 прилета за день: россияне продолжают уничтожать Орехов в Запорожье

Российские оккупанты продолжают стирать с лица земли город Орехов Запорожской области, расположенный вблизи линии фронта.

О преступлениях кафиров рассказала заместитель городского головы Орехова Светлана Мандрич.

Мандрич сообщила, что за минувшие сутки, 11 октября, россияне весь день и ночь били по городу. Вчера в Орехове 5 человек погибли и 4 были ранены. В частности, погибли 2 работника РЭС, которые выполняли свою работу и возобновляли электроснабжение, когда вдруг начался вражеский обстрел.

За сегодняшний день по Орехову было 324 прилета. В результате вражеских обстрелов были ранены 9 местных жителей.

"Это сегодняшняя цена за "русский мир". Инфраструктура города уничтожается. Население уничтожается. Гуманитарный штаб временно не работает. Городской совет не принимает никакого заявления, это для вашей безопасности. Впереди ночь. Снова слышны взрывы. Мы держимся вместе. Все будет Украина", — отметила заместитель городского головы.