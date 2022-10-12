324 прилета за день: россияне продолжают уничтожать Орехов в Запорожье

В результате вражеских обстрелов были ранены 9 местных жителей
Российские оккупанты продолжают стирать с лица земли город Орехов Запорожской области, расположенный вблизи линии фронта.
О преступлениях кафиров рассказала заместитель городского головы Орехова Светлана Мандрич.
Мандрич сообщила, что за минувшие сутки, 11 октября, россияне весь день и ночь били по городу. Вчера в Орехове 5 человек погибли и 4 были ранены. В частности, погибли 2 работника РЭС, которые выполняли свою работу и возобновляли электроснабжение, когда вдруг начался вражеский обстрел.
За сегодняшний день по Орехову было 324 прилета. В результате вражеских обстрелов были ранены 9 местных жителей.
"Это сегодняшняя цена за "русский мир". Инфраструктура города уничтожается. Население уничтожается. Гуманитарный штаб временно не работает. Городской совет не принимает никакого заявления, это для вашей безопасности. Впереди ночь. Снова слышны взрывы. Мы держимся вместе. Все будет Украина", — отметила заместитель городского головы.
Несокрушимое Запорожье
Напомним, в последние недели Россия ежедневно мощно обстреливает Запорожье и область.
За ночь 12 октября Россия выпустила по Запорожью семь ракет С-300. Они попали в один из районов города и село в пригороде. От ракетного удара пострадали три человека, извлеченные из-под завалов.
В одном из поселков Запорожской области спасли оказавшуюся под завалами дома семью в результате ракетного удара армии РФ.
11 октября россияне совершили массированный обстрел Запорожской области, в результате которого погибли 7 человек. Еще столько же травмированы.
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