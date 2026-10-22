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Росія вбила родину в Запоріжжі: подробиці атаки
Росія вдарила по Запоріжжю. Загинула молода сімейна пара.
Росія ввечері 22 жовтня атакувала Запоріжжя. Через це загинула подружня пара.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Атака РФ на Запоріжжя 22 жовтня — що відомо
За інформацією ОВА, російський удар прийшовся по приватному будинку, зруйнувавши оселю.
«Росія вбила родину своїм ударом. Загинули 37-річний чоловік та 38-річна жінка», — повідомив Михайло Семікін.
Посадовець також висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок чергового обстрілу міста.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, армія РФ 21 жовтня атакували безпілотниками Рівненську область і влучили по закладу торговельної мережі «Метро».
Раніше ми писали, українська розвідка має інформацію про визначені Кремлем пріоритети подальших атак проти українців упродовж найближчих тижнів.