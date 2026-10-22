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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вбила родину в Запоріжжі: подробиці атаки

Росія вдарила по Запоріжжю. Загинула молода сімейна пара.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Рятувальники

Рятувальники / © Associated Press

Росія ввечері 22 жовтня атакувала Запоріжжя. Через це загинула подружня пара.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Атака РФ на Запоріжжя 22 жовтня — що відомо

За інформацією ОВА, російський удар прийшовся по приватному будинку, зруйнувавши оселю.

«Росія вбила родину своїм ударом. Загинули 37-річний чоловік та 38-річна жінка», — повідомив Михайло Семікін.

Посадовець також висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок чергового обстрілу міста.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, армія РФ 21 жовтня атакували безпілотниками Рівненську область і влучили по закладу торговельної мережі «Метро».

Раніше ми писали, українська розвідка має інформацію про визначені Кремлем пріоритети подальших атак проти українців упродовж найближчих тижнів.

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