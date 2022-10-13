Путін і Ердоган обговорять Україну і "велику угоду" з Заходом: що відомо

Президент Туреччини пропонує своє посередництво на перемовинах Москви і Києва.

У столиці Казахстану Астані проходить VI саміт Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії (НВЗДА). У форумі під головуванням президента Казахстану беруть участь лідери Росії, Туреччини, Азербайджану, Білорусі, Ірану, Киргизстану, Узбекистану та інших держав - близько 50 делегацій. Очікується, що ключовою подією саміту буде зустріч президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана, присвячена війні між РФ та Україною.

Як повідомляє французька інформаційна агенція AFP News Agency, Ердоган зустрінеться з Путіним в Астані 13 жовтня.

"Москва вважає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган "офіційно" запропонує стати посередником у переговорах з Україною на майбутній зустрічі з російським очільником Володимиром Путіним у Казахстані", - пише видання з посиланням на джерело в Кремлі.

Фото: Пресслужба Кремля

Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що саме ці ініціативи президенти обговорять 13 жовтня.

"По-перше, турки пропонують своє посередництво - природно, виходять із того, що якщо будуть якісь переговори чи контакти, то вони відбудуться на їхній території - у Стамбулі чи Анкарі, я так вважаю. Можна очікувати, що Ердоган певною мірою вже офіційно висловить ті міркування, які зараз множаться у засобах масової інформації", - підкреслив Ушаков, якого цитує російський Інтерфакс.

Він також додав, що "згадуються різні формати, у тому числі Росія та США, провідні країни Західної Європи тощо".

Турецький лідер Реджеп Ердоган на саміті в Астані зробив заяву про необхідність припинення кровопролиття в Україні.

"Кожен з нас відчуває регіональний і глобальний вплив кризи в Україні... Попри ці труднощі на місцях, нашим пріоритетом є якнайшвидше припинення кровопролиття", - висловився Ердоган.

Водночас, Путін у своєму виступі на саміті в Астані жодного разу не згадав про війну в Україні, пише Informburo.kz.

"Сьогоднішня зустріч відбувається на тлі серйозних змін у глобальній політиці та економіці. Світ стає по-справжньому багатополярним, і дуже помітну, якщо не ключову роль у цьому відіграє Азія, де міцніють нові центри сили", - цитує видання Путіна.

Зазначимо, що під час виступу Путін викликав підозри щодо проблем зі здоров'ям. Глава Кремля постійно переривав свою промову сильним кашлем.

Путін хоче "велику угоду" з Заходом

Речник президента Туреччини Ібрагім Калин 7 жовтня заявив, що Володимир Путін хоче укласти нову "велику угоду" з Заходом, яка стосуватиметься зокрема й України, повідомляє CNN.

"Наскільки ми розуміємо, пан Путін хоче укласти нову велику угоду із Заходом. Частково це, без сумніву, стосується України. Але насправді важливіша проблема - це нова угода між Росією та західним світом", - сказав речник Ердогана.

Калин пояснив, що Кремль більше не влаштовують угоди, укладені із Заходом наприкінці "Холодної війни" за Михайла Горбачова та Бориса Єльцина.

"Є нова Росія, є новий світ, є нова реальність і вони хочуть укласти нову угоду", - сказав Калин, додавши, що, як наслідок, на весь глобальний ліберальний порядок чекає "велике випробування".

Як нагадує BBC, напередодні саміту в Казазхстані в турецькій газеті Milliyet з'явилася стаття, де стверджувалося, що "Туреччина планує посадити за один стіл із Росією чотири основні західні країни: США, Францію, Німеччину та Велику Британію".

"Цей план ще не був доведений до відома всіх західних столиць, але він був переданий США важливими та приватними каналами", - писали автори публікації. І додавали, що пропозиції нібито отримали схвалення анонімних чиновників у Вашингтоні.

Зазначимо, що Україна виступає проти мирних переговорів з Кремлем без участі офіційного Києва. Крім того, президент Володимир Зеленський відкинув будь-яку можливість переговорів з Путіним після проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Ердоган як головний посередник між Росією та Україною

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив бажання взяти на себе посередницьку роль.

Зокрема, 28 вересня президент Ердоган поговорив з українським лідером Володимиром Зеленським і визнав, що фейкові результати референдумів негативно вплинуть на мирні переговори між Україною та РФ.

Вже наступного дня, 29 вересня, Ердоган зателефонував Путіну і знову заявив про готовність сприяти проведенню переговорів між Україною та Росією, бо їм потрібно дати "ще один шанс".

Крім того, Туреччина взяла участь у масштабному обміні українських військовополонених з "Азовсталі", який відбувся 21 вересня. Зокрема, було вирішено, що звільнені командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко, Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Шлега та Олег Хоменко, будуть до завершення війни проживати в Туреччині під протекцією Ердогана.

Туреччина також посприяла відкриттю зернового коридору для української агропродукції. Спільними зусиллями він запрацював 1 серпня.

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