ФСБ виманила українку до Казахстану під приводом повернення онука: жінку затримали за запитом РФ

У Казахстані затримано Любов Рожанську / Фото: Insider / Надано родичами

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У Казахстані за запитом Росії затримали українку Любов Рожанську, яка приїхала за своїм онуком.

Про це повідомив у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Любов Рожанська прибула до Казахстану з гуманітарних міркувань — щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його до України.

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Натомість українка сама опинилася під вартою через кримінальну справу, яку Росія порушила ще 2023 року.

Водночас Лубінець зазначив, що Любов Рожанську фактично виманили до Казахстану обманним шляхом.

«Нові» родичі дитини у Росії у співпраці з ФСБ виходили на звʼязок із жінкою та навмисно намагалися виманити її з України і приїхати забрати дитину самостійно.

Жінка повірила їм і приїхала до Астани, не знаючи, що в Росії вже готуються до її затримання. Тепер Росія домагається її видачі.

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«Передача українки під контроль російських силових структур становитиме безпосередню та серйозну загрозу її особистій безпеці, здоров’ю та дотриманню її основоположних прав. Ми добре знаємо, що відбувається з українцями, які потрапляють до рук російської системи», — наголосив омбудсмен.

Тому Лубінець невідкладно звернувся до омбудсмена Казахстану Артура Ластаєва із закликом не допустити жодної екстрадиції, видачі чи примусового переміщення Любові Рожанської до Росії.

Також омбудсмен наполягає на перевірці умов її тримання під вартою та правових підстав позбавлення її волі, забезпеченні повного доступу до неї дипломатичних і консульських представників України та її адвоката.

Окрім того, за наявною інформацією, мати хлопчика ще 2021 року вивезла його до Росії. 2022 року для себе та дитини вона оформила російське громадянство.

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Водночас Верховний Суд України у березні 2025 року визначив місцем проживання дитини Одесу.

Тобто бабуся приїхала, щоб забрати українську дитину та повернути її додому. І саме тоді сама опинилася під вартою за справою, яку ініціювала Росія.

*На відео — нібито посадка хлопчика на літак до Казахстану. Але відео інсценоване навмисно, щоб виманити жінку. / © Дмитро Лубінець

«Це ще раз показує, наскільки небезпечно намагатися самостійно забирати дітей, які перебувають на території Росії», — зазначив Лубінець.

Раніше про затримання громадянки України Любові Рожанської повідомляло видання Deutsche Welle. Українка може бути екстрадована до держави-агресорки. Рожанську затримали 1 жовтня в аеропорту Астани після прильоту зі Стамбула. За даними її адвокатів, затримання відбулося на запит Росії, переданий через Організацію Договору про колективну безпеку. Наразі українка перебуває у слідчому ізоляторі в Астані, а найближчими днями очікується суд.

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