Її покинули немовлям у телефонній будці: через 30 років вона віддячила чоловікові, який її врятував

Жінка розшукала чоловіка, який урятував її немовлям

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У 1994 році новонароджену Ейпріл покинули в телефонній будці на вулиці Великої Британії. Дівчинці було лише кілька годин, вона страждала від переохолодження, а пуповина все ще залишалася прикріпленою. Її випадково знайшов незнайомець, який спочатку прийняв згорток за сміття. Через понад 30 років Ейпріл вирішила віддячити чоловікові, якого тепер називає своїм батьком.

Про це повідомило видання LADBible.

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Ейпріл народилася вдома в ніч проти 30 квітня 1994 року без допомоги медиків. Невдовзі після пологів біологічна мати загорнула новонароджену та залишила її в громадській телефонній будці в Лондоні на перехресті Деймс-роуд і Клінтон-роуд у Форест-Гейті. У новонародженої ще була пуповина та переохолодження.

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Тієї ночі Джо Кемпбелл користувався телефонною будкою, щоб зателефонувати своїй матері до Гаяни. Зазвичай родичі відповідали на його дзвінки, однак цього разу близько 22:00 ніхто не підняв слухавку. Чоловік повернувся додому, але через хвилювання близько другої години ночі знову пішов до телефону.

Саме тоді він і помітив на підлозі згорток. Спершу Джо вирішив, що це сміття, а потім подумав, що хтось залишив загорнуту рибу з картоплею фрі. Підійшовши ближче, чоловік побачив новонароджену дитину.

Джо викликав поліцію і залишався біля дівчинки. Ейпріл доправили до лікарні, де їй надали допомогу через переохолодження. Згодом немовля передали під опіку соціальних служб. Ім’я Ейпріл дівчинка отримала на честь місяця, коли її знайшли.

Після цього соціальні служби намагалися встановити особу матері. У місцевій пресі публікували фотографії дитини та закликали людей, які могли щось знати про її походження, звернутися по допомогу. Однак біологічна мати так і не відгукнулася.

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Чоловік роками не забував про знайдену дитину

Для Джо ця історія не закінчилася після приїзду поліції. За словами Ейпріл, чоловік регулярно телефонував і запитував, як вона почувається, а також приходив до соціальних служб, щоб побачити її.

У них навіть залишилася спільна фотографія, на якій Джо тримає маленьку Ейпріл на руках. Чоловік також надсилав їй подарунки та листівки до дня народження і відкладав для неї гроші.

Згодом Ейпріл усиновили. За її словами, коли їй було сім років, Джо повідомили, що він більше не повинен підтримувати з нею контакт.

Ейпріл знала про чоловіка завдяки книзі з історією її життя, яку отримала після того, як дізналася про усиновлення. Вона каже, що інформація про Джо була однією з небагатьох позитивних частин розповіді про її раннє дитинство. Тому дівчина вирішила, що одного дня обов’язково його знайде.

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Водночас її життя у прийомній родині було непростим. Ейпріл розповіла, що її прийомна мати тяжко захворіла, а батько багато працював. Вона доглядала за матір’ю та допомагала піклуватися про братів і сестер. Також, за словами жінки, у дитинстві вона зазнала жорстокого поводження з боку старшої за неї людини.

У школі Ейпріл також стикалася з цькуванням. Деякі діти не вірили в історію про те, як її знайшли, а також звертали увагу на те, що вона зовні відрізнялася від своєї прийомної родини.

Знайшла Джо через 22 роки

2016 року Ейпріл вирішила публічно розповісти свою історію. Вона сподівалася знайти одразу двох людей — біологічну матір та Джо.

Результат не змусив себе довго чекати. За словами жінки, протягом 24 годин Джо вийшов із нею на зв’язок. На той момент від ночі в телефонній будці минуло вже 22 роки.

Ейпріл розповідає, що під час зустрічі вони одразу обійнялися, а сам чоловік здавався їй знайомим. Вона припускає, що це могло бути пов’язано з тим, що Джо був одним із перших людей, які тримали її на руках після народження.

Відтоді вони більше не втрачали зв’язку. Ейпріл називає Джо своїм батьком, а його дітей вважає братами та сестрами. За її словами, чоловік регулярно приходить до неї.

Біологічна мати жила зовсім поруч

Згодом Ейпріл вдалося дізнатися більше і про своє походження. Виявилося, що вона має вісьмох біологічних братів і сестер, а її біологічна мати протягом багатьох років жила лише за кілька хвилин від неї.

Одного зі своїх братів Ейпріл зустріла ще підліткою у старшій школі, хоча тоді не знала всієї історії. Пізніше за допомогою одного з братів чи сестер та приватного детектива їй вдалося розшукати матір.

Їхня зустріч, за словами Ейпріл, була короткою. Вона прийшла до будинку жінки разом із сестрою. Біологічна мати знала, хто перед нею, однак не захотіла говорити про минуле чи пояснювати, чому залишила новонароджену доньку.

Ейпріл зазначає, що зрозуміла: мати не хоче підтримувати з нею стосунки. Відповіді на запитання про те, що сталося в ніч її народження, вона так і не отримала.

Тепер Ейпріл хоче віддячити своєму рятівникові

Нині Ейпріл сама стала матір’ю. Водночас її стосунки з Джо залишаються близькими, а тепер жінка вирішила допомогти людині, яка врятувала її понад три десятиліття тому.

У Джо погіршилося здоров’я. За словами Ейпріл, чоловік переніс дві операції із заміни колінних суглобів і страждає від болю, однак продовжує працювати та забезпечувати свою сім’ю.

Тому Ейпріл організувала онлайн-збір коштів, щоб допомогти Джо залишити роботу та піти на пенсію. На момент публікації вдалося зібрати понад 18 тисяч фунтів стерлінгів.

Жінка пояснила, що таким чином хоче віддячити чоловікові, який дав їй шанс на життя, а згодом став частиною її родини. За її словами, Джо завжди допомагав іншим і сам ніколи не просив про допомогу.

Ейпріл досі повертається думками до ночі свого народження. Вона зазначає, що якби Джо не вирішив вдруге піти до телефонної будки, її міг знайти хтось інший або ж не знайти ніхто. На той момент новонароджена вже мала переохолодження.

«Він врятував мені життя», — каже Ейпріл про чоловіка, якому тепер сама намагається допомогти.

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