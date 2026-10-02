Як правильно прочистити унітаз вантузом: сантехніки назвали помилку, яка може призвести до протікання

Як прочистити унітаз, якщо вода стоїть / © ТСН

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Експерти розповіли Martha Stewart, як правильно прочистити унітаз вантузом, який інструмент для цього краще обрати та коли варто припинити самостійні спроби і звернутися до сантехніка.

Що робити, якщо забився унітаз

Якщо забився унітаз і вода не йде, насамперед не варто повторно натискати кнопку зливу. Це може призвести до того, що вода підніметься ще вище та переллється через край.

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Перед тим як прочистити забитий унітаз, приберіть речі, що лежать поруч, а підлогу навколо нього застеліть старими рушниками. Також бажано одягнути гумові рукавички.

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Якщо чаша майже повністю наповнена водою, не починайте одразу працювати вантузом. Фахівець із сантехніки Палмер Корвін радить почекати, доки рівень води не опуститься приблизно до половини чаші. Це зменшить ризик переливання води через край.

Який вантуз краще для унітазу

Щоб пробити засмічення в унітазі, важливо використовувати відповідний вантуз.

Палмер Корвін рекомендує модель типу «гармошка», форма якої дозволяє щільніше прилягати до зливного отвору. Завдяки цьому створюються сильніше всмоктування та тиск, необхідні для усунення засмічення.

Водночас сантехнік Джон Ахоян звертає увагу, що альтернативою вантузу може бути спеціальний сантехнічний трос для унітазу. За його словами, надмірний тиск вантузом потенційно здатний порушити герметичність ущільнювального кільця біля основи унітаза.

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Як правильно прочистити унітаз вантузом

Якщо ви вирішили прочистити унітаз в домашніх умовах, правильна техніка має велике значення.

Поставте вантуз точно над зливним отвором. Його гумова частина повинна бути спрямована вниз і повністю закривати отвір. Основне завдання — створити герметичне ущільнення, завдяки якому виникне всмоктування, здатне зрушити засмічення.

Потім рухайте вантуз вгору і вниз приблизно 30 секунд. Рухи мають бути достатньо сильними, але не надто агресивними.

Саме тут, за словами сантехніків, люди часто припускаються помилки.

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Занадто інтенсивна робота вантузом може пошкодити ущільнення між унітазом і підлогою, що згодом здатне спричинити протікання. Тому важлива не максимальна сила, а збереження герметичного контакту вантуза зі зливним отвором.

Після завершення обережно вийміть вантуз і зачекайте, доки вода стече. Якщо це сталося, можна зробити один пробний злив.

Як користуватися вантузом, щоб створити правильний тиск

Є ще одна хитрість, яка допоможе усунути засмічення в унітазі.

У чаші має бути достатньо води, щоб гумова частина вантуза була занурена. Експерт із сантехніки Джордан Бенджамін радить вводити вантуз у воду під кутом приблизно 45 градусів. Це допомагає зменшити кількість повітря, що залишається всередині.

Перший рух вниз краще зробити обережно. Його завдання — витіснити залишки повітря та створити герметичне ущільнення навколо зливу.

Зрозуміти, що все зроблено правильно, можна за опором, який відчуватиметься під час руху вантуза вгору.

Коли потрібно викликати сантехніка

Не кожне засмічення можна усунути самостійно. Якщо ви намагаєтеся пробити унітаз близько п’яти хвилин, але вода все одно не йде або її рівень не зменшується, фахівці радять зупинитися.

Подальші спроби або повторне змивання можуть призвести до переповнення чаші. Крім того, проблема може бути не в самому унітазі, а значно глибше у каналізаційній трубі.

Звернутися до сантехніка також варто, якщо унітаз забивається регулярно, після усунення засмічення залишається неприємний запах або вода почала з’являтися на підлозі біля основи унітаза. Часті засмічення можуть свідчити про звуження труб або інші проблеми каналізаційної системи.

FAQ

Забився унітаз — що робити?

Не намагайтеся кілька разів поспіль змивати воду, особливо якщо вона вже піднялася в чаші. Зачекайте, поки рівень води знизиться, після чого встановіть вантуз над зливним отвором так, щоб утворилося щільне ущільнення. Обережно рухайте його вгору-вниз близько 30 секунд. Якщо протягом приблизно п’яти хвилин засмічення не вдається усунути, краще звернутися до сантехніка.

Як прочистити унітаз вантузом?

Щоб прочистити унітаз вантузом, гумова частина інструмента повинна повністю закривати зливний отвір і бути занурена у воду. Вставляйте вантуз під невеликим кутом, щоб випустити зайве повітря, а перший натиск зробіть м’яким. Потім рухайте вантуз вгору-вниз приблизно 30 секунд, не відриваючи його від отвору. Не тисніть надто агресивно — це може пошкодити ущільнення унітаза.

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