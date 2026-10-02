Курячі конверти Кордон-блю: рецепт надзвичайно смачної страви

Курячі конверти Кордон-блю tiktok.com/@pp.iriska

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Класичний Кордон-блю зовсім не обов’язково замовляти у ресторані. З курячого філе, кількох скибочок шинки та сиру можна зробити соковиту страву з апетитною хрусткою скоринкою, про це розповіли на сторінці pp.iriska. Особливий плюс рецепта — жодних складних інгредієнтів, а панірувальні сухарі зроблять скоринку ще хрусткішою.

Курячі конверти Кордон-блю tiktok.com/@pp.iriska

Інгредієнти куряче філе шинка сир яйця борошно панірувальні сухарі сіль чорний перець олія для смаження

Курячі конверти Кордон-блю tiktok.com/@pp.iriska

Приготування

Куряче філе розріжте вздовж на дві пластини. Кожну добре відбийте з обох боків, щоб м’ясо стало тоншим і рівномірніше просмажилося. Посоліть, поперчіть філе та залиште на 10–15 хв. На одну половину кожної заготівлі викладіть скибочку шинки та сиру. Накрийте начинку другою половиною філе та сформуйте своєрідний конвертик. Тепер приготуйте панірування, спочатку обваляйте конвертик у борошні, потім занурте у збиті з дрібкою солі яйця, а після цього щедро обгорніть панірувальними сухарями. Розігрійте достатню кількість олії в пательні. Смажте конвертики на середньому вогні з обох боків до красивої золотистої скоринки. Подавайте одразу, поки скоринка залишається хрусткою, а сир усередині гарячим і тягучим.

Золотиста скоринка, соковите м’ясо та сирно-шинкова начинка — ідеальне поєднання для тих, хто любить прості, але по-справжньому апетитні страви.

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