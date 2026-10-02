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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
1 хв

Курячі конверти Кордон-блю: рецепт надзвичайно смачної страви

Хрустка золотиста скоринка, ніжне куряче філе, шинка та розплавлений сир усередині — це домашні конверти Кордон-блю, які легко приготувати на вечерю.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
260 ккал
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Курячі конверти Кордон-блю tiktok.com/@pp.iriska

Курячі конверти Кордон-блю tiktok.com/@pp.iriska

Класичний Кордон-блю зовсім не обов’язково замовляти у ресторані. З курячого філе, кількох скибочок шинки та сиру можна зробити соковиту страву з апетитною хрусткою скоринкою, про це розповіли на сторінці pp.iriska. Особливий плюс рецепта — жодних складних інгредієнтів, а панірувальні сухарі зроблять скоринку ще хрусткішою.

Курячі конверти Кордон-блю tiktok.com/@pp.iriska

Курячі конверти Кордон-блю tiktok.com/@pp.iriska

Інгредієнти

куряче філе
шинка
сир
яйця
борошно
панірувальні сухарі
сіль
чорний перець
олія для смаження
Курячі конверти Кордон-блю tiktok.com/@pp.iriska

Курячі конверти Кордон-блю tiktok.com/@pp.iriska

Приготування

  1. Куряче філе розріжте вздовж на дві пластини.

  2. Кожну добре відбийте з обох боків, щоб м’ясо стало тоншим і рівномірніше просмажилося.

  3. Посоліть, поперчіть філе та залиште на 10–15 хв.

  4. На одну половину кожної заготівлі викладіть скибочку шинки та сиру.

  5. Накрийте начинку другою половиною філе та сформуйте своєрідний конвертик.

  6. Тепер приготуйте панірування, спочатку обваляйте конвертик у борошні, потім занурте у збиті з дрібкою солі яйця, а після цього щедро обгорніть панірувальними сухарями.

  7. Розігрійте достатню кількість олії в пательні.

  8. Смажте конвертики на середньому вогні з обох боків до красивої золотистої скоринки.

  9. Подавайте одразу, поки скоринка залишається хрусткою, а сир усередині гарячим і тягучим.

Золотиста скоринка, соковите м’ясо та сирно-шинкова начинка — ідеальне поєднання для тих, хто любить прості, але по-справжньому апетитні страви.

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