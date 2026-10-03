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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
937
Час на прочитання
3 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень 5–11 жовтня: на кого зі знаків чекає прибуток

Фінанси відіграють важливу — а часом і першочергову — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 5–11 жовтня?

Овен

Можна вирішувати лише дрібні фінансові питання — тут усе владнається легко й швидко, а от від великих поки що слід утриматися — енергії для успішної роботи не вистачить, тому не варто марнувати час даремно.

Телець

На робочому місці бажано обмежуватися винятково виконанням своїх безпосередніх обов’язків: перерви на каву та розмови, що не стосуються справи, викличуть невдоволення керівництва і, як наслідок, позбавлення премії.

Близнята

На знаки, які може надсилати в цей час Всесвіт, слід звертати пильну увагу — вони підкажуть, на що варто зробити акцент у фінансовому плані, щоб у результаті отримати солідні виплати.

Рак

З фінансами в цей час слід поводитися вкрай обережно: можна робити лише дрібні закупи — від великих краще утриматися, інакше доведеться шкодувати про даремно витрачену значну суму.

Лев

Не варто чіплятися за горезвісну стабільність, якщо вона вже давно стала синонімом стагнації: потрібно розвиватися у професійному плані, тоді зарплата, яка «застигла» на одному рівні, зросте.

Діва

Займаючись ремонтом, не варто економити на матеріалах та меблях: якість життя у власному домі надзвичайно важлива для успішної професійної діяльності, а гроші цілком можна буде заробити ще.

Терези

Не варто покладати великі надії на свої професійні плани — з найрізноманітніших причин досягти успіху в цих питаннях однаково не вдасться, так само як і заробити заплановану — велику — суму грошей.

Скорпіон

На вигідні фінансові пропозиції, які можна отримати в цей час, не варто одразу ж погоджуватися: спочатку потрібно ретельно перевірити інформацію про компанію, від якої надходить пропозиція.

Стрілець

Необхідно проаналізувати свої останні професійні дії: існує велика ймовірність того, що десь прихована дрібна, але прикра помилка, яка заважає добре заробляти.

Козоріг

Під час прибирання в домі слід викинути речі, якими ви давно не користуєтеся — вони не тільки захаращують квартиру чи будинок, а й перекривають фінансові потоки, що надходять до нього, не даючи грошам надходити регулярно.

Водолій

Фінансові операції — навіть не найзначніші — бажано перенести на інший час; якщо ж такої можливості не буде, рекомендується дотримуватися підвищеної обережності.

Риби

Зірки підготували для представників цього знака зустріч із людиною з минулого, під час якої, з великою ймовірністю, вони отримають від неї пропозицію створити спільний бізнес, який із часом принесе солідні дивіденди.

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