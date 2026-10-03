Без штанів: топмодель Адріана Ліма в самій лише шкіряній куртці вийшла в світ

Адріана Ліма / © Getty Images

Реклама

45-річна бразильська топмодель та «ангел» Victoria’s Secret Адріана Ліма продемонструвала ефектний образ під час Тижня моди в Парижі. Супермодель відвідала презентацію Revolve Magazine, приурочену до запуску нового журналу бренду.

Адріана Ліма / © Getty Images

Для виходу Ліма обрала чорну шкіряну куртку REVOLVE Los Angeles Rouen, яку стилізувала як коротку сукню. Модель підкреслила талію ременем, а образ доповнила чорними гостроносими туфлями на підборах та клатчем.

Реклама

Модель зібрала волосся у гладку зачіску з проділом посередині, а в макіяжі зробила акцент на природному сяючому тоні шкіри та підкреслених очах.

Реклама

Нагадаємо, раніше ефектна Адріана Ліма вийшла на подіум у мереживному бра та діамантах.

Новини партнерів