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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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52
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Без штанів: топмодель Адріана Ліма в самій лише шкіряній куртці вийшла в світ

Відома бразилійка продемонструвала зухвалий образ на заході в Парижі.

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Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Адріана Ліма

Адріана Ліма / © Getty Images

45-річна бразильська топмодель та «ангел» Victoria’s Secret Адріана Ліма продемонструвала ефектний образ під час Тижня моди в Парижі. Супермодель відвідала презентацію Revolve Magazine, приурочену до запуску нового журналу бренду.

Адріана Ліма / © Getty Images

Адріана Ліма / © Getty Images

Для виходу Ліма обрала чорну шкіряну куртку REVOLVE Los Angeles Rouen, яку стилізувала як коротку сукню. Модель підкреслила талію ременем, а образ доповнила чорними гостроносими туфлями на підборах та клатчем.

Модель зібрала волосся у гладку зачіску з проділом посередині, а в макіяжі зробила акцент на природному сяючому тоні шкіри та підкреслених очах.

Нагадаємо, раніше ефектна Адріана Ліма вийшла на подіум у мереживному бра та діамантах.

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