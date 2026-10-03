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- Шоу-бізнес
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Без штанів: топмодель Адріана Ліма в самій лише шкіряній куртці вийшла в світ
Відома бразилійка продемонструвала зухвалий образ на заході в Парижі.
45-річна бразильська топмодель та «ангел» Victoria’s Secret Адріана Ліма продемонструвала ефектний образ під час Тижня моди в Парижі. Супермодель відвідала презентацію Revolve Magazine, приурочену до запуску нового журналу бренду.
Для виходу Ліма обрала чорну шкіряну куртку REVOLVE Los Angeles Rouen, яку стилізувала як коротку сукню. Модель підкреслила талію ременем, а образ доповнила чорними гостроносими туфлями на підборах та клатчем.
Модель зібрала волосся у гладку зачіску з проділом посередині, а в макіяжі зробила акцент на природному сяючому тоні шкіри та підкреслених очах.
Нагадаємо, раніше ефектна Адріана Ліма вийшла на подіум у мереживному бра та діамантах.