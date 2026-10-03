Мати вбила доньку після того, як програла суд за опіку: шокувальна історія

У Х’юстоні сталася трагедія на тлі конфлікту між батьками щодо опіки над дитиною

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У Х’юстоні сталася трагедія на тлі конфлікту між батьками щодо опіки над чотирирічною Вівіан. 29 вересня Сібелла Савелла застрелила доньку, а сама померла в лікарні через два дні.

Як повідомляє boredpanda, трагедія сталася лише через кілька годин після рішення суду, за яким Сібелла втратила основні права на догляд за дитиною.

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Що сталося з дитиною

Поліція та пожежна служба Х’юстона приїхали до будинку Сібелли близько 17:45 після отримання сигналу лиха.

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Вівіан виявили з щонайменше одним вогнепальним пораненням. Дитину оголосили мертвою на місці.

У матері також було кульове поранення, однак на момент прибуття екстрених служб у неї був пульс. Сібеллу доправили до лікарні, де вона залишалася до вечора четверга, після чого померла.

У Х’юстоні сталася трагедія на тлі конфлікту між батьками щодо опіки над дитиною

Яке рішення ухвалив суд

Сібелла та її колишній чоловік Аарон були одружені від 2020 до 2024 року. Вони тривалий час сперечалися щодо опіки над донькою.

У вівторок вранці Сібеллі повідомили, що зустрічатися з Вівіан вона може лише під наглядом Guardians of Home. Ця організація забезпечує контрольовані побачення та передачу дітей у сім’ях, де виникли серйозні конфлікти щодо опіки, домашнє насильство або проблеми з вживанням психоактивних речовин.

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Крім того, жінці заборонили розмовляти з донькою її рідною мовою — португальською. Вона також не мала права ухвалювати рішення щодо навчання Вівіан, її лікарів та лікування психічного здоров’я.

Окремо суд заборонив Сібеллі відвідувати шкільні заходи доньки, зокрема обіди, вистави та екскурсії.

Повідомляється, що того самого вечора Вівіан мала повернутися додому до батька.

Що говорив батько дівчинки

Аарон назвав доньку дитиною, яку «любили безмежно». Він також сказав, що не має слів, щоб описати те, що було «забрано» у нього та його родини.

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Адвокати чоловіка у пресрелізі заявили, що він робив усе передбачене законом для захисту доньки: довіряв суду, виконував його рішення та чекав на завершення процесу. За їхніми словами, цього виявилося недостатньо.

«Ми просимо громадськість пам’ятати, що всюди є батьки, які тихо, терпляче та в рамках закону борються за захист своїх дітей. Їхні історії рідко розповідають, хоча це мало б бути так», — додали адвокати.

Вони також подякували всім, хто підтримав родину, та попросили про конфіденційність у цей складний час.

У Х’юстоні сталася трагедія на тлі конфлікту між батьками щодо опіки над дитиною

Що пишуть про справу в соцмережах

Трагедія викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж. Частина коментаторів вважає, що рішення суду щодо опіки було правильним. Інші користувачі використали цю історію для дискусій про конфлікти між чоловіками та жінками.

Водночас у соцмережі X з’явилися й інші твердження щодо справи. Один із користувачів заявив, що переглянув судові матеріали та вважає, що Сібеллу не можна було назвати небезпечною чи агресивною матір’ю.

За його словами, справа стосувалася, зокрема, її неповаги до батька дитини, можливого втручання у його стосунки з донькою та побоювань, що Сібелла як бразильська іммігрантка могла втекти.

Цей же користувач стверджував, що Аарон був партнером престижної юридичної фірми в Х’юстоні та добре розумів, якими можуть бути наслідки таких звинувачень у сімейному суді. Він звинуватив чоловіка в тому, що той нібито використовував ці обставини, щоб домогтися позбавлення Сібелли материнських прав.

Інший користувач X, який заявив, що особисто знає Аарона, також висловив щодо нього негативну думку. За його словами, чоловік нібито є впливовою та конфліктною людиною, яка готова виснажувати інших.

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