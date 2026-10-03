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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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129
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Ілон Маск раптово покинув обраницю, яка народила йому чотирьох дітей: вона злила його останнє СМС

Парочка була разом понад п’ять років.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Ілон Маск і Шивон Зіліс

Ілон Маск і Шивон Зіліс / © Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск несподівано розірвав стосунки з Шивон Зіліс — своєю давньою партнеркою та співробітницею, яка народила йому чотирьох дітей.

За словами Зіліс, перехід від закоханості до розставання відбувся буквально «за один тиждень — без жодного попередження». Про завершення стосунків Шивон розповіла у соцмережі X. Вона зізналася, що переживає через розрив, однак водночас вдячна за час, проведений із Маском, і за їхніх спільних дітей.

«Важко, але іноді так буває. Я кохала його більше за саме життя. Він подарував мені стільки знань і досвіду, ніби за сто життів, і наповнив моє життя неймовірним відчуттям сенсу. Тому втрачати все це дуже боляче. Але, на щастя, разом ми створили чотири прекрасні маленькі любові всього мого життя», — написала Зіліс.

Шивон Зіліс з дітьми від Ілона Маска

Шивон Зіліс з дітьми від Ілона Маска

Жінка додала, що була рада показати Маску, як це — бути глибоко зрозумілим, оточеним турботою та коханим у стабільних і спокійних стосунках. За її словами, вона хотіла, щоб підприємець мав «місце, де він міг почуватися в безпеці», де міг би відпочити від напруженого життя та відчути спокій.

«Мені подобалося бути для нього таким острівцем безпеки, спокою та любові — місцем, яке врівноважувало все інше. І я любила повертати усмішку на його обличчя, коли йому було важко. Я дуже сумуватиму за ним», — поділилася Шивон.

Попри розрив, Шивон сподівається зберегти з Маском хороші стосунки заради їхніх дітей: «Я безмежно вдячна за наших дітей. Дуже хочу й молюся про те, щоб ми з ним змогли залишитися близькими друзями й хорошими батьками для наших дітей. Мені боляче, але я дуже люблю і глибоко переживаю за Ілона. Я завжди бажатиму йому щастя й підтримуватиму його на шляху».

Допис Шивон Зіліс / © x.com/shivon

Допис Шивон Зіліс / © x.com/shivon

Зіліс показала останнє повідомлення від Маска

До свого допису Шивон також додала скриншот останнього листування з Ілоном Маском. У повідомленні підприємець пояснював їй деталі своєї зустрічі із Сі Цзіньпіном — головою КНР, який відвідав США 23 вересня.

Як випливає з переписки, Маск повідомив, що ця зустріч не передбачає присутності других половинок. Він також зазначив, що в іншому разі обов’язково взяв би Зіліс із собою. Шивон відповіла, що його пояснення дуже багато для неї означає.

Ілон Маск і Шивон Зіліс - листування / © x.com/shivon

Ілон Маск і Шивон Зіліс - листування / © x.com/shivon

Ілон Маск і Шивон Зіліс виховують чотирьох дітей

Стосунки Ілона Маска та Шивон Зіліс тривали понад п’ять років. Вона також працювала на керівних і консультативних посадах у кількох компаніях підприємця.

2021 року у пари народилися близнюки. Спочатку інформацію про дітей не афішували, однак наступного року стало відомо, що Маск і Зіліс разом виховують двох дітей. Згодом у них народилися ще двоє дітей. Загалом Шивон є матір’ю чотирьох дітей Маска.

Ілон Маск / © Associated Press

Ілон Маск / © Associated Press

Проте у Мережі неодноразово ходили чутки про зради Ілона Маска через його особисті погляди на демографію та бажання створити велику династію — «легіон». Так, ще минулого року, перебуваючи у стосунках із Зіліс, 26-річна коханка Ілона Маска заявила про народження йому 13-ої дитини.

Тож нині публічно відомо про 13 дітей підприємця від чотирьох жінок: його колишньої дружини Джастін Вілсон, співачки Ґраймс, Шивон Зіліс та Ешлі Сент-Клер. Один із дітей Маска помер у дитинстві.

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