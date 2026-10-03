Илон Маск внезапно покинул избранницу, которая родила ему четырех детей: она слила его последнее СМС

Илон Маск и Шивон Зилис / © Getty Images

Реклама

Американский миллиардер Илон Маск неожиданно разорвал отношения с Шивон Зилис — своей давней партнершей и сотрудницей, которая родила ему четырех детей.

По словам Зилис, переход от влюбленности к расставанию произошел буквально «за одну неделю — без предупреждения». О завершении отношений Шивон рассказала в соцсети X. Она призналась, что переживает из-за разрыва, однако в то же время благодарна за время, проведенное с Маском, и за их общих детей.

Реклама

«Трудно, но иногда так бывает. Я любила его больше, чем саму жизнь. Он подарил мне столько знаний и опыта, словно за сто жизней, и наполнил мою жизнь невероятным чувством смысла. Потому терять все это очень больно. Но, к счастью, вместе мы создали четыре прекрасных маленьких любви всей моей жизни», — написала Зилис.

Реклама

Шивон Зилис с детьми от Илона Маска

Женщина добавила, что была рада показать Маску, как это быть глубоко понятым, окруженным заботой и любимым в стабильных и спокойных отношениях. По ее словам, она хотела, чтобы у предпринимателя было «место, где он мог чувствовать себя в безопасности», где мог бы отдохнуть от напряженной жизни и почувствовать покой.

«Мне нравилось быть для него таким островком безопасности, спокойствия и любви — местом, уравновешивающим все остальное. И я любила возвращать улыбку на его лицо, когда ему было тяжело. Я буду очень скучать по нему», — поделилась Шивон.

Несмотря на разрыв, Шивон надеется сохранить с Маском хорошие отношения ради их детей: «Я очень благодарна за наших детей. Очень хочу молиться о том, чтобы мы с ним смогли остаться близкими друзьями и хорошими родителями для наших детей. Мне больно, но я очень люблю и глубоко переживаю за Илона. Я всегда буду желать ему счастья и поддерживать его на пути».

Пост Шивон Зилис

Зилис показала последнее сообщение от Маска

К своему сообщению Шивон также добавила скриншот последней переписки с Илоном Маском. В сообщении предприниматель объяснял ей детали своей встречи с Си Цзиньпином — главой КНР, посетившим США 23 сентября.

Реклама

Как следует из переписки, Маск сообщил, что эта встреча не предполагает присутствия второй половинки. Он также отметил, что в противном случае обязательно взял бы Зилис с собой. Шивон ответила, что его объяснение очень многое для нее означает.

Илон Маск и Шивон Зилис — их переписка

Илон Маск и Шивон Зилис воспитывают четырех детей

Отношения Илона Маска и Шивон Зилис продолжались более пяти лет. Она также работала на руководящих и консультативных должностях в ряде компаний предпринимателя.

В 2021 году у пары родились близнецы. Сначала информацию о детях не афишировали, однако в следующем году стало известно, что Маск и Зилис вместе воспитывают двоих детей. Впоследствии у них родились еще двое детей. В общем, Шивон является матерью четырех детей Маска.

Илон Маск / © Associated Press

Однако в Сети неоднократно ходили слухи об изменах Илона Маска из-за его личных взглядов на демографию и желания создать великую династию — «легион». Так, еще в прошлом году, находясь в отношениях с Зилис, 26-летняя любовница Илона Маска заявила о рождении ему 13-го ребенка.

Реклама

Сейчас публично известно о 13 детях предпринимателя от четырех женщин: его бывшей жены Джастин Уилсон, певицы Граймс, Шивон Зилис и Эшли Сент-Клер. Один из детей Маска умер в детстве.

Новости партнеров

Новости партнеров