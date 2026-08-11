Чому люди часто прокидаються о 3-й годині ночі: шокувальна причина

Чому люди часто прокидаються о 3-й годині ночі

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Мільйони людей хоча б час від часу прокидаються посеред ночі й не можуть зрозуміти, чому це відбувається саме о 3-й годині. Такі нічні пробудження можуть траплятися у людей різного віку. За приблизними оцінками вчених, близько третини європейців стикаються з ними щонайменше тричі на тиждень.

Чому люди прокидаються о 3-й годині ночі та чи справді цей час має якесь особливе значення — пояснили експерти.

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Чому люди часто прокидаються о 3-й годині ночі

Як пише Healthline, нічні пробудження близько 3:00 мають цілком наукове пояснення. Хоча дехто пов’язує їх з езотерикою, насправді причина може бути у природних процесах, які відбуваються під час сну.

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Протягом ночі людина проходить через різні фази сну — повільну, під час якої сон є глибшим, і швидку, коли він стає поверхневим. У багатьох людей приблизно о третій годині відбувається перехід між цими фазами. У цей момент сон стає менш глибоким, тому людину легше розбудити навіть незначним шумом чи іншим подразником.

Однією з причин нічних пробуджень може бути стрес. Якщо людина останнім часом переживає через роботу, особисте життя, фінанси або повсякденні справи, тривожність може впливати на якість сну. Занепокоєння також може супроводжуватися прискореним серцебиттям і підвищенням тиску. На тлі стресу людина легше прокидається під час переходу між фазами сну.

Якщо нічні пробудження відбуваються понад три рази на тиждень протягом більш ніж трьох місяців, це може свідчити про хронічне безсоння. Частіше така проблема виникає у людей похилого віку. При цьому сон стає чутливішим, тому людину можуть розбудити шум або яскраве світло.

Причиною також можуть бути лікарські препарати. Нічні пробудження здатні спричиняти бета-блокатори, антидепресанти, деякі засоби від застуди, кортикостероїди, діуретики та препарати від алергії. Якщо людина приймає такі ліки й помітила проблеми зі сном, варто обговорити це з лікарем і за потреби підібрати альтернативу.

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Часті пробудження вночі іноді пов’язані й з певними захворюваннями. Серед них — депресія, нейропатія, нічне апное, артрит, рефлюксна хвороба, синдром неспокійних ніг і збільшення передміхурової залози. У жінок подібні проблеми зі сном можуть частішати під час менопаузи.

Не варто забувати й про звичайні шкідливі звички та побутові фактори. Сон може порушуватися через каву або алкоголь перед сном, куріння, використання телефона перед засинанням, надто ситну вечерю, незручне ліжко або недостатню фізичну активність.

Що робити, щоб не прокидатися о 3:00 ночі

Якщо нічні пробудження повторюються регулярно, експерти радять звернутися до невролога або сімейного лікаря. Фахівець допоможе визначити причину проблеми. Якщо вона пов’язана зі стресом або хронічним безсонням, може знадобитися медикаментозна терапія.

Водночас не можна самостійно приймати снодійні. Самолікування здатне спричинити звикання та порушити нормальну зміну фаз сну.

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Для профілактики нічних пробуджень рекомендують дотримуватися здорового способу життя. Перед сном не варто вживати алкоголь, курити або щільно їсти. Бажано лягати спати приблизно в один і той самий час, відмовитися від перегляду екранів перед засинанням і медитувати. Воду краще пити не пізніше ніж за дві години до сну, щоб не прокидатися через потребу сходити до туалету.

Якщо людина прокинулася серед ночі й не може заснути, не варто одразу брати телефон або вмикати яскраве світло. Якщо заснути не виходить приблизно 20 хвилин, рекомендується встати з ліжка й зайнятися чимось нудним: почитати нецікаву книгу, виконати вправи на глибоке дихання або просто рахувати візерунок на шпалерах.

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