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103 кримінальні провадження: нардеп розкрив деталі щодо небойових втрат у «Скелі»
Нацполіція відкрила 103 справи щодо небойових смертей у полку «Скеля».
Нацполіція відкрила 103 кримінальні провадження за фактами небойових смертей військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку «Скеля», які не пов’язані з виконанням бойових завдань.
Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко, посилаючись на офіційну відповідь правоохоронців на його депутатське звернення.
«Почав збирати відповіді щодо підрозділу „Скеля“. 103 кримінальні провадження щодо смертей військовослужбовців. І це лише за одним запитом», — повідомив нардеп.
Федієнко звернув увагу те, що з 103 проваджень:
лише у трьох на сьогодні повідомлено про підозру;
41 уже закрито;
1 справа направлена до суду з обвинувальним актом;
у 61 провадженні розслідування ще триває;
матеріали ще 18 проваджень направлені прокурорам для перевірки законності рішень про закриття.
Водночас, він наголосив, що 103 кримінальні провадження, це не 103 доведені злочини. Остаточну правову оцінку мають дати слідство, прокуратура і суд.
Уточнення від Федієнка
У зв’язку з тим, що деякі ЗМІ подали інформацію від нардепа про нібито «103 смертей військових», Федієнко опублікував важливе уточнення.
Він наголосив, що 103 кримінальні провадження по небойовим втратам не означають, що у полку «Скеля» сталося 103 вбивства і встановлена вина посадових осіб частини.
«З відповіді Нацполіції не видно, яка кількість смертей з зазначеної кількості сталася з причин природних смертей, нещасних випадків тощо. Щоб не було викривлень, треба зазначити, що майже усі зазначені небойові втрати не мають за собою неправомірних дій», — пояснює депат.
За його словами, саме тому 41 провадження з 103 уже закриті після проведення слідчих дій. У 61 провадженні розслідування триває, з них у трьох оголошені підозри. І лише одне провадження з обвинувальним актом передане до суду.
«Тобто станом на зараз слідчі органи вважають, що лише кілька смертей сталися внаслідок неправомірних дій. Тому цифру 103 некоректно трактувати як кількість убивств, злочинів або смертей, спричинених діями представників полку», — підсумував Олександр Федієнко.
Раніше з’явилася інформація, що частину бійців «Скелі» переводять до інших підрозділів.
Скандал довкола «Скелі»
Журналісти «Суспільного» оприлюднили розслідування про загадкову загибель щонайменше п’яти військовослужбовців з Івано-Франківщини, які померли в березні 2026 року за лічені тижні, а інколи й дні після служби в частині.
Журналісти «Бабеля» виявили ще сім випадків смертей мобілізованих військовослужбовців під час БЗВП.
Журналісти розслідування «Слідства.Інфо» розповіли, як у підрозділі влаштовують справжнє полювання на бійців, які намагаються піти в СЗЧ.
А в червні журналісти писали про 25 смертей мобілізованих у «Скелі» та опитали очевидців, які розповіли про катування і вбивства солдат командирами.
Офіс військового омбудсмана України спільно з Військовою службою правопорядку заявив про виявлення групи інструкторів, які, за даними перевірки, організовували знущання з військовослужбовців у 425-му ОШП «Скеля».
Раніше радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко заявив, що 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» відправив на штурм біля Покровська колону військової техніки так само бездумно, як це роблять російські командири у «м’ясних штурмах».
Також у Мережі виник скандал через смерть військових «Скелі» від пневмонії.
Крім того, зауважимо, що екскомандир 155-ї бригади Станіслав Лучанов, за наказом якого викрали та вбили двох братів з Київщини, раніше був на посаді начальника штабу 425-го окремого штурмового полку «Скеля», яку обіймав до лютого 2026 року.