Українцям спростять дорогу до аеропорту Кишинева: про що йдеться

Аеропорт

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Міжнародний аеропорт Кишинева тестує новий маршрут для пасажирів, які прибувають до Молдови залізницею. Пасажирів пересаджують на безкоштовний автобусний трансфер, який довозить їх безпосередньо до терміналу. Тож, українським громадянам, які користуються залізницею для поїздок потягом та далі планують летіти з Кишинева, можуть спростити дорогу до аеропорту.

Про це йдеться у заяві прес-служби аеропорту (AIC).

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Пілотний маршрут працює вже близько місяця. Щодня о 10:20 пасажири можуть вийти на станції Ревака, звідки аеропорт організовує безкоштовний трансфер до терміналу.

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За інформацією аеропорту, поїздка автобусом займає близько п’яти хвилин.

У Кишинівському аеропорту зазначають, що новий маршрут має скоротити шлях пасажирів до терміналу та частково зменшити автомобільний трафік у зоні аеропорту.

Паралельно адміністрація аеропорту облаштувала додаткові 11 пергол із місцями для сидіння, а також встановила безкоштовні точки доступу до питної води.

В аеропорту наголошують, що поки йдеться саме про тестовий проєкт. Після завершення випробування адміністрація планує оцінити результати та залишити рішення, які виявляться корисними для пасажирів.

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«Визначення того, де ми можемо спростити. Ми це перевіряємо. Ми вимірюємо. Ми покращуємо», — зазначили в аеропорту.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що пасажири міжнародних та ключових внутрішніх рейсів «Укрзалізниці» тепер можуть замовити книжку під час купівлі квитка, щоб підтримати українські видавництва, постраждалі від російських обстрілів.

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