Шукаєте симптоми, а Google лякає раком: науковці пояснили, чому так відбувається

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Коли ми намагаємося знайти в інтернеті пояснення звичайному головному болю чи кашлю, пошукові системи дуже швидко починають видавати моторошні діагнози на кшталт пухлин чи онкології. Чому так відбувається, як алгоритми створюють хибне відчуття небезпеки та до яких наслідків це призводить у реальному житті, дослідили науковці.

Про це повідомляє Space daily.

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Що виявили перші дослідження пошукових систем

Понад 15 років тому фахівці Microsoft Research Райен Вайт та Ерік Горвіц написали важливу наукову роботу про «кіберхондрію». Вони дослідили історію пошуку майже 250 тисяч користувачів за 11 місяців, приховавши їхні особисті дані.

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Дослідники зосередилися на людях, які шукали часті та незрозумілі симптоми — наприклад, головний біль чи посмикування в м’язах. З’ясувалося, що під час окремих пошукових сеансів лише 5,3% запитів переходили до серйозних хвороб, ще 7,4% закінчувалися нешкідливими поясненнями, а в 87,3% випадків жодних значних змін не було. Проте, якщо проаналізувати всю історію пошуку користувачів за довгий час, виявиться, що майже третина з них (32,9%) хоча б раз переходила до перегляду важких діагнозів.

Вся річ в алгоритмах пошукових систем. Про небезпечні та рідкісні хвороби в інтернеті пишуть дуже багато, тому пошуковики постійно ставлять їх на перші місця, хоча в житті вони трапляються рідко. Наприклад, якщо ввести «головний біль», то в чверті найкращих результатів з’явиться пухлина мозку, хоча насправді це буває вкрай рідко. А звичайне посмикування м’язів пошуковик у половині випадків взагалі зв’язує з важкою недугою.

Як пошук в інтернеті змушує людей йти до лікарів

Супутні опитування співробітників Microsoft показали масштаби проблеми: майже 9 із 10 респондентів стикалися з тим, що пошук симптомів посилював їхнє занепокоєння. Приблизно чверть учасників (23,7%) зізналися, що саме результати пошуку змусили їх записатися на прийом до лікаря, хоча інакше вони б цього не зробили.

Цікаво, що у 73% випадків ці візити заспокоювали пацієнтів і показували, що їхні побоювання були марними. Тобто приблизно для кожної четвертої людини інтернет-пошук стає прямою причиною візиту до клініки.

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Чому справа не лише у тривожності людей

Існує думка, що переймаються лише ті, хто загалом схильний до тривоги. Але це не зовсім так. Річ у самій системі: інтернет-алгоритми влаштовані так, що найстрашніші діагнози завжди вилазять нагору. І звичайній людині ніяк це не виправити, хоч якою б спокійною вона була. Новіші наукові огляди підтверджують, що ця проблема постійно виникає на різних сайтах і серед абсолютно різних людей.

Водночас сам по собі пошук не є чимось шкідливим, адже візити до лікарів, які приносять людям заспокоєння, допомагають зняти невизначеність. Проте медики зазначають і про системний бік: такі візити створюють додаткове навантаження на перевантажені заклади охорони здоров’я.

Як зазначається в дослідженні, у переважній більшості випадків звичайний головний біль залишається лише головним болем. Якщо ж симптоми не зникають, погіршуються або самостійні пошуки в мережі не дають відповідей і лише посилюють тривогу, найкращим рішенням залишається консультація з фахівцем.

Нагадаємо, деякі немовлята народжуються з характерними синьо-сірими плямами на попереку, які в народі часто пов’язують із міфами про нащадків Чингісхана. Однак справжня природа цього явища має суто наукове пояснення.

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