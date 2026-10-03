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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
1 хв

Помідори по-корейськи швидкого приготування: чудовий рецепт пікантної закуски

Помідори по-корейськи можна приготувати за 30 хвилин, а вже через 12 годин буде готова смачна закуска, яка чудово підійде як для повсякденного, так і для святкового столу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
85 ккал
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Помідори по-корейськи швидкого приготування

Помідори по-корейськи швидкого приготування / © Credits

Страва виходить соковитою, помірно гострою, з пікантним смаком та ароматом.

Інгредієнти

помідори
1 кг
болгарський перець
2 шт.
гострий перець чилі
1–2 шт.
часник
4–5 зубчиків
мелений коріандр
1 ч. л.
оцет 9 %
1 ст. л.
цукор
1 ст. л.
сіль
1 ст. л.
олія
50 мл
зелень (кріп, петрушка, базилік)

  1. Помийте помідори, виріжте місце плодоніжки та розріжте на 4–6 частин.

  2. Зелень подрібніть.

  3. Часник очистьте і наріжте на довільні шматочки.

  4. Болгарський і гострий перець очистьте від насіння та плодоніжки.

  5. Для заправки: болгарський перець, гострий перець і часник подрібніть у блендері.

  6. Додайте зелень, цукор, сіль, коріандр, влийте олію, оцет і добре перемішайте.

  7. На дно ємності викладіть дві ложки заправки, потім шар помідорів, полийте заправкою і таким чином викладіть усі помідори з заправкою.

  8. Накрийте кришкою, струсіть і поставте в холодильник на 12 годин.

Поради:

  • Помідори слід використовувати стиглі, але не перестиглі.

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