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Помідори по-корейськи швидкого приготування: чудовий рецепт пікантної закуски
Помідори по-корейськи можна приготувати за 30 хвилин, а вже через 12 годин буде готова смачна закуска, яка чудово підійде як для повсякденного, так і для святкового столу.
Страва виходить соковитою, помірно гострою, з пікантним смаком та ароматом.
Інгредієнти
- помідори
- 1 кг
- болгарський перець
- 2 шт.
- гострий перець чилі
- 1–2 шт.
- часник
- 4–5 зубчиків
- мелений коріандр
- 1 ч. л.
- оцет 9 %
- 1 ст. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- 1 ст. л.
- олія
- 50 мл
- зелень (кріп, петрушка, базилік)
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Помийте помідори, виріжте місце плодоніжки та розріжте на 4–6 частин.
Зелень подрібніть.
Часник очистьте і наріжте на довільні шматочки.
Болгарський і гострий перець очистьте від насіння та плодоніжки.
Для заправки: болгарський перець, гострий перець і часник подрібніть у блендері.
Додайте зелень, цукор, сіль, коріандр, влийте олію, оцет і добре перемішайте.
На дно ємності викладіть дві ложки заправки, потім шар помідорів, полийте заправкою і таким чином викладіть усі помідори з заправкою.
Накрийте кришкою, струсіть і поставте в холодильник на 12 годин.
Поради:
Помідори слід використовувати стиглі, але не перестиглі.